نجوم النصر لجمهورهم: تعالوا نفرح بالكأس معاً

وجه نجوم النصر دعوة لجماهيرهم من أجل الحضور بكثافة لمساندة الفريق أمام نادي قطر في نهائي كأس السوبر الإماراتي القطري على استاد آل مكتوم غداً، وقال لاعبو العميد في رسالتهم: «تعالوا نفرح بالكأس معاً».

وأكد علي مبخوت هداف النصر أنه وزملاءه على أتم الاستعداد لتقديم مباراة قوية تليق بتاريخ العميد، ومتمنياً ألا يشاهد مقعداً شاغراً في الملعب، وقال: جمهورنا لا يحتاج دعوة، حضوركم مهم، ونعدكم بتقديم أفضل مستوياتنا، «تعاولوا حتى نفرح بالكأس معاً».

وأوضح المغربي عادل تاعرابت كابتن الفريق أن اللعب على استاد آل مكتوم فرصة ثمينة لتحقيق لقب جديد للنادي، وقال: سنقاتل من أجل الفوز، ولكن جمهورنا هم سلاحنا الأول، أنتم من تصنعون الفارق، تعالوا إلى الملعب لنحتفل معاً بالكأس، نعول عليكم مثلما عودتمونا دائماً، ونعدكم سنفعل كل شيء لإسعادكم وتحقيق تطلعاتكم، لا تضيعوا فرصة الحضور وتشجيعنا في الملعب، بكم سنكون أقوى.

من جهته، أكد يوسف العامري أن النصر يقدم مستويات جيدة ويحتل مركزاً متقدماً في مسابقة الدوري وأنه وزملاءه متحفزون لمواصلة هذه السلسلة الإيجابية من النتائج بتحقيق الفوز على نادي قطر والتتويج بلقب السوبر، وقال: نتطلع لمشاهدة مدرجات الملعب ملأى بالجماهير، لقد حصلنا على دعم كبير في المباريات السابقة، وهذا بالنسبة لنا نقطة إيجابية، ويعطينا أفضلية، سنبذل مجهوداً كبيراً لتحقيق اللقب.

تأكيد

من جهة أخرى، أكد قدامى النصر أن دعوة عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر لكرة القدم بتوجيه الدعوة للاعبين القدامى والأقطاب لحضور مباراة الفريق أمام نادي قطر القطري، تمثل مبادرة محفزة للاعبي الجيل الحالي، وتجسد الترابط والتواصل بين الإدارة والقدامى. وقال د. حسن سهيل نجم العميد وعضو مجلس إدارة شركة الكرة سابقاً إن دعوة اللاعبين القدامى ليست غريبة عن إدارة النصر التي طالما حافظت على ترابط الأجيال في قلعة العميد، وأضاف: مبادرة تعكس العلاقة القوية بين أبناء العميد، وحضورنا واجب.

وعن رأيه في المباراة، أكد سهيل أنها ستكون صعبة على الفريقين ولكن أفضلية الملعب والجمهور ترجح كفة النصر الذي سيكون أمام فرصة ثمينة لتعويض الخروج المبكر من مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً إلى أن الفريق القطري يضم مجموعة من اللاعبين المميزين.

وقال عبدالرحمن محمد المحلل الفني ولاعب النصر السابق إن هذه المبادرة تستحق التقدير لأنها تعكس العلاقة المميزة بين إدارة النادي وقدامى اللاعبين، وحرصها على وجودهم لمتابعة المباراة، بجانب أنها تمثل دافعاً كبيراً للاعبين في المباراة المقررة أمام نادي قطر، بهدف المنافسة على اللقب في أجواء أخوية تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن أثر هذه المبادرة يمتد أيضاً إلى لاعبي المراحل السنية بالنادي، ويعزز في نفوسهم الارتباط بالنادي وقيمه وإرثه في الوفاء للاعبين القدامى، والحرص على تواصلهم المستمر مع النادي في كافة المناسبات.

ووصف خالد عبيد المحلل الفني ولاعب النصر السابق المبادرة بأنها تجسد التواصل وتعكس التقدير لمسيرة القدامى مع النادي في السنوات الماضية، وتعكس الترابط بين الأجيال المختلفة، مشيراً إلى أن شركة نادي النصر لكرة القدم أقدمت على خطوة تستحق عليها الشكر وهي تضع في تقديرها أهمية الدور المعنوي للاعبين القدامى.

من جانب آخر، يعقد مدربا الفريقين مؤتمراً صحفياً مساء اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية الملحقة باستاد آل مكتوم، بالإضافة إلى إجراء التدريب الأخير لكل فريق مساء اليوم نفسه، مع السماح بالتغطية الإعلامية للتدريبين في أول 15 دقيقة في المناطق المخصصة لوسائل الإعلام.