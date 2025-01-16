العين.. تحديات ومراكز يجب دعمها في الميركاتو الشتوي

مع فتح باب الانتقالات الشتوية لهذا الموسم تزايدت مطالب العيناوية بضرورة تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد قبل الدخول في أجواء ما تبقى من مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، في فبراير المقبل، بالإضافة إلى مونديال الأندية المقرر في يونيو بالولايات المتحدة، وعلمت مصادرنا أن النادي فتح خط مفاوضات مع أكثر من لاعب مواطن وأجنبي لارتداء شعار الفريق خلال الفترة المقبلة، وقياساً على الحالة الفنية للفريق خلال الموسم السابق وهذا الموسم يحتاج العين لتدعيم 4 مراكز تتمثل في مدافع أيمن، وقلب دفاع، بالإضافة لمهاجم ثانٍ إلى جوار لابا كودجو، وصانع ألعاب إلى جوار اليخاندرو كاكو.

رغم خروجه رسمياً من بطولتين هذا الموسم وهما كأس القارات، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يواجه الفريق البنفسجي خلال الفترة المقبلة تحديات مهمة وقوية ففضلاً عن مسابقتي دوري المحترفين، وكأس رئيس الدولة، فعلى الصعيد الخارجي يتمسك ببصيص الأمل للارتقاء إلى المرحلة التالية من دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم بعد أن تجمد رصيده في نقطتين فقط ليحتل المركز قبل الأخير على لائحة ترتيب فرق مجموعة الغرب، ويحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين وانتظار نتائج المنافسين الآخرين بعد أن حجزت 5 فرق من أصل 8 مقاعدها في ثمن النهائي، وتتنافس 7 فرق من ضمنها العين على المقاعد الثلاثة المتبقية، كما يشارك الفريق بمونديال العالم للأندية والمقرر في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأمل الشارع الرياضي أن يعيد ممثل الكرة الإماراتية سيناريو مشاركته بنسخة 2018 عندما حل وصيفاً لأندية العالم.

54 لاعباً

وتضم قائمة اللاعبين المسجلين في قائمة العين برابطة المحترفين 54 لاعباً منهم 5 حراس مرمى يشارك منهم بصفة أساسية خالد عيسى، ومحمد بوسندة، و15 لاعباً في خط الدفاع يشارك منهم بصفة أساسية 4 لاعبين هم كوامي، وكاردوسو،، واريك، وخالد الهاشمي، فيما يتناوب ثنائي متوسط الميدان بندر الأحبابي، وتراوري، على المشاركة كظهيرين على الجانب الأيمن.

الوسط والهجوم

ومن مجموعة 23 لاعباً في متوسط ميدان العين يشارك 6 لاعبين بصورة مستمرة بقيادة اليخاندرو كاكو، ورحيمي، ويحيى نادر، وتراوري، وبلاسيوس، وسيغوفيا، وبصورة متقطعة، كل من سيكوبابا، وسالموني، وسنابريا، بينما يضم الهجوم العيناوي 11 لاعباً يشارك منهم بصفة مستمرة لابا كودجو، ومحمد عوض الله، فيما شارك رحيمي في مباريات عدة كمهاجم (رأس حربة) وهو الأمر عينه الذي ينطبق على سيكوبابا الذي غالباً ما يدخل بديلاً.

يعتبر خط الدفاع هو الهاجس الأكبر للفرقة البنفسجية بسبب الأخطاء الفردية المؤثرة للاعبين الذين يشغلون هذا المركز، ويعتبر قلب الدفاع كوامي اتون، أكثر المدافعين مشاركة مع العين في مباريات الدوري هذا الموسم حيث ظهر في 10 مباريات، بمعدل دقائق لعب 882 دقيقة، وارتكب 11 خطأ مقابل 4 ضده وبذلك يعتبر أكثر مدافعي العين ارتكاباً للأخطاء، يشاركه بندر الأحبابي، الذي لعب كمدافع أيمن في 10 مباريات بدقائق لعب 808، واستبدل 6 مرات، وارتكب 12 خطأ مقابل 11 ارتكبت ضده وسجل هدفين وصنع 4.

وشارك الظهير الأيسر إريك جورجينس في 8 مباريات منها 6 كأساسي بدقائق لعب 574 دقيقة وبرغم تراجع مستواه عما كان عليه بالموسم الماضي إلا أن إحصائيات اللاعب أكدت أنه أقل مدافعي العين ارتكاباً للأخطاء بأربعة أخطاء مقابل 20 خطأ ارتكب، ومن جهته ظهر البرتغالي فابيو كاردوسو، كقلب دفاع في 7 مباريات بدقائق لعب 630 دقيقة، وارتكب 5 أخطاء مقابل 5 ضده، بينما يعتبر خالد الهاشمي أقل مدافعي العين مشاركة هذا الموسم إذ شارك 4 مرات بدقائق لعب 360 دقيقة، وارتكب 3 أخطاء.