تشلسي بطلاً للعالم بثلاثية على باريس سان جيرمان

حقق تشلسي الإنكليزي لقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثالثة بتاريخه، بفوزه على باريس سان جيرمان بطل أوروبا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، بحضور رئيس الولايات المتحدة الأميركية ترامب ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفانتينيو .

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الأول، اذ بادر كول بالمر بالتسجيل لفريق تشيلسي في الدقيقة 22، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وعاد بالمر من جديد في الدقيقة 30، ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين دوناروما حارس باريس.

وفي الدقيقة 43 خطف جواو بيدرو الهدف الثالث بتسديدة من أمام المرمى أعلى دوناروما حارس باريس سان جيرمان.