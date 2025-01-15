بعد خماسية برشلونة.. أزمة لـ«الملكي» وأنشيلوتي في مهب الريح

كشفت الهزيمة القاسية التي نالها ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 5 - 2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، عن مشكلات كبيرة داخل الفريق الملكي، ما جعل إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز أمام ضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الجهاز الفني ومستقبل الفريق في المرحلة المقبلة.

لم تكن الخسارة أمام برشلونة مجرد هزيمة ثقيلة في مباراة نهائي، بل جاءت لتؤكد أزمة عميقة يعاني منها ريال مدريد هذا الموسم، خاصة بعد سلسلة من النتائج السلبية في المباريات الكبرى، حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز أمام كبار أوروبا مثل ليفربول وميلان وأتلتيكو مدريد، ما أثار حالة من الغضب العارم لدى الجماهير.

رغم الضغوط الكبيرة التي تواجه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بعد الهزيمة الأخيرة، إلا أن إدارة ريال مدريد لم تتخذ قراراً فورياً بإقالته. ووفقاً لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن بيريز يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم قبل تقييم مصير أنشيلوتي بشكل نهائي، ومع ذلك، تزايدت التكهنات حول إمكانية تعيين تشابي ألونسو، المدير الفني الحالي لفريق باير ليفركوزن، كخليفة محتمل للمدرب الإيطالي.