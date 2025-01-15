840 هدفاً تضع الجزيرة في صدارة أندية دوري المحترفين

وصل الجزيرة إلى 840 هدفاً في بطولة دوري المحترفين أحرزها في 382 مباراة خلال 15 نسخة سابقة، إضافة إلى 12 جولة من مباريات النسخة الحالية، متربعاً على صدارة الأندية المنافسة، بعد أن أصبح الأكثر إحرازاً للأهداف طوال تاريخ «المحترفين»، فيما استقبلت شباكه 533 هدفاً. وبدأ الجزيرة مشواره في النسخة الحالية برصيد 814 هدفاً وتمكن لاعبوه من إحراز 26 هدفاً في المباريات السابقة ليرفع رصيده إلى 840 هدفاً، معززاً تواجده في المركز الأول، على مستوى أندية البطولة تأكيداً على تميزه وجدارته ومحافظته على قوته الهجومية برغم وجوده في المركز الخامس في جدول الترتيب.

ويمتلك «فخر أبوظبي» تاريخاً حافلاً في بطولة المحترفين التي شكل حضوراً بها في كل المواسم بدايةً من موسم 2008 - 2009، وخاض حتى الآن 382 مباراة، حقق خلالها الفوز في 213 مباراة، وتعادل في 79 مباراة مقابل 90 تعادلاً، ونجح في إحراز اللقب 3 مرات، محتلاً المركز الثالث كأكثر الأندية تتويجاً باللقب بعد العين «5 ألقاب»، وشباب الأهلي «4 ألقاب».

ويعتبر موسم 2016 - 2017 أكثر مواسم الجزيرة نجاحاً في هز شباك المنافسين بعدد 72 هدفاً والذي انتهى بنيله لقب البطولة للمرة الثانية، ومن المفارقات أن الموسم التالي مباشرة شهد تراجعاً كبيراً في القوة الهجومية للفريق بإحرازه 34 هدفاً كأقل عدداً من الأهداف، مع استقباله 36 هدفاً لتكون المرة الأولى والأخيرة التي يكون فيها عدد الأهداف المستقبلة أكثر من المحرزة.