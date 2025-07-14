الجزيرة يبدأ تدريباته في معسكر إسبانيا بدون صفقات جديدة

بدأ فريق الجزيرة المرحلة الثانية من تحضيراته للمعسكر الجديد في مدينة ماربيا الإسبانية بعد نهاية المرحلة الأولى من إعداده بأبوظبي والتي استمرت 11 يوماً أكمل خلالها الفريق الفحوص الطبية واختبارات اللياقة البدنية مع بدء تمارين الكرة تحت قيادة المدرب الحسين عموتة، وكانت البعثة التي قد غادرت إلى إسبانيا مساء أول من أمس وضمت 31 لاعباً من القدامى لعدم دخول النادي في صفقات جديدة، حيث اكتفى بتجديد تعاقده مع حارس المرمى وقائد الفريق علي خصيف لمدة موسم.

وغاب عن مرافقة البعثة، خلفان مبارك الذي لم يشارك في التدريبات السابقة، ما يؤكد أنه خارج حسابات المدرب عموتة في الموسم الجديد، بجانب غياب محمد العطاس وأحمد محمود اللذين يؤديان شرف الخدمة الوطنية، كما خسر الجزيرة سابقاً جهود 5 من عناصره بالانتقال إلى أندية منافسة بقيادة زايد سلطان، عبدالله إدريس «النصر»، أحمد فوزي «بني ياس»، عبدالرحمن العامري «البطائح»، زايد العامري «الظفرة»، ما يؤكد النقص الكبير في صفوفه والذي عوضه النادي بمنح الفرص للاعبين صغار السن كان قد وقع معهم عقوداً احترافية قبل فترة قصيرة.

وحسب المصادر، سيكون الجناح المصري إبراهيم عادل «24 عاماً» لاعب بيراميدز أول صفقات الجزيرة في «الميركاتو الصيفي»، بعد اكتمال الاتفاق مع النادي واللاعب الذي يتوقع أن ينضم رسمياً للكشوف في الساعات المقبلة والانتقال إلى تدريبات الفريق في معسكر إسبانيا.

وبالمقابل ودع النادي المدافع الهولندي كريم رقيق الذي عانى من الإصابة الموسم الماضي وسبقه الفرنسي نيسكينز كيبانو بانتهاء فترة قيده في الكشوف وعدم رغبة الجزيرة في تمديد تعاقده، فيما حافظ النادي على الثلاثي لاعب الوسط المصري محمد النني، صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير، المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز، ليكون المصري إبراهيم عادل رابع الأجانب، فيما يكثف النادي مفاوضاته مع لاعب أجنبي في قلب الدفاع.

تعاقدات محدودة

وعلى الرغم من خسارة الجزيرة لجهود عدد من عناصره في الميركاتو الحالي، لكن النادي يتجه إلى تعاقدات محدودة، بتجديد الثقة بالقدامى ومنح الفرصة لعناصره الشابة من أبناء النادي في المراحل السنية والمقيمين، ويتوقع أن يكون الجزيرة، الأقل نشاطاً في «الميركاتو» وسط أندية المحترفين.