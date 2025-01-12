روما يفلت من الهزيمة بتعادل مثير مع بولونيا بالدوري الإيطالي

تعادل روما في الدقائق الأخيرة مع مضيفه بولونيا 2/2، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع بولونيا رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع، فيما رفع روما رصيده إلى 24 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم روما عن طريق أليكسيس سالميكرز في الدقيقة 58، قبل أن يدرك تهينجس دالينجا التعادل لبولونيا في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 65 سجل لويس فيرجسون الهدف الثاني لبولونيا من ضربة جزاء، قبل أن يدرك روما التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عن طريق ضربة جزاء نفذها مهاجمه أرتيم دوفبيك بنجاح في الشباك.