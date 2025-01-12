قرعة كأس إنجلترا .. اختبارات سهلة للكبار وصدام قوي بين أستون فيلا وتوتنهام

أسفرت قرعة الدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التي أجريت اليوم الأحد عن مواجهات سهلة نسبيا للأندية الكبيرة، بينما تبقى مواجهة توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا هي أقوى مباريات هذه المرحلة.

وبعدما تجاوز أرسنال بنتيجة 5 / 3 بركلات الترجيح في قمة مواجهات الدور الثالث، سيلعب مانشستر يونايتد حامل اللقب ضد ليستر سيتي الذي يعاني كثيرا للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويلعب ليفربول الفائز باللقب 8 مرات آخرها في عام 2022 ضد بليموث، بينما ينتظر مانشستر سيتي الفائز من مباراة ليتون أورينت ضد ديربي كاونتي في الدور الثالث.

ويلعب نيوكاسل يونايتد ضد برمنجهام سيتي، وإكستر ضد نوتنجهام فورست، بينما يخوض تشيلسي مواجهة قوية ضد برايتون، وإيفرتون ضد بورنموث، وبلاكبيرن ضد ولفرهامبتون، وستوك سيتي ضد كارديف، ودونكاستر ضد كريستال بالاس، وكوفنتري سيتي ضد إبسويتش تاون.

وينتظر فولهام الفائز من مواجهة مانسفيلد ضد ويجان، بينما ينتظر بيرنلي الفائز من مواجهة ساوثهامبتون ضد سوانزي سيتي، بينما يتأهل الفائز من مواجهة برستون نورث إند ضد تشارلتون لمواجهة ويكومب.

ويلعب الفائز من مواجهة ليدز يونايتد ضد ميلوول أمام الفائز من مواجهة داجنهام ضد ريدبريدج.

وستقام مباريات الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير المقبل.