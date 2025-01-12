مانشستر يونايتد يهزم أرسنال ويتأهل للدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب تغلبه على أرسنال 5/3 بضربات الترجيح، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة 1/1، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لصالح يونايتد بعدما فاز بها 5/3.

وتقدم مانشستر يونايتد عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 52، قبل أن يدرك جابرييل ماجالايس التعادل لأرسنال في الدقيقة 63.

وشهدت المباراة تعرض ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، للطرد في الدقيقة 61 بعد تدخل قوي على جابرييل مارتينلي لاعب أرسنال.

وأهدر أرسنال فرصة إنهاء المباراة لصالحه قبل اللجوء للوقت الإضافي، بعدما أهدر قائده مارتن أوديجارد ضربة جزاء في الدقيقة 72، حيث تصدى لها الحارس التركي ألتاي بايندير.

وفي ضربات الترجيح، سجل لمانشستر يونايتد كل من برونو فيرنانديز وأماد ديالو وليني يورو وليساندرو مارتينيز وجوشوا زيركزي.

على الجانب الآخر، سجل لأرسنال كل من مارتن أوديجارد وديكلان رايس وتوماس بارتي، وأضاع كاي هافيرتز.

وبدأت المباراة بضغط من جانب أرسنال الذي حاول منذ البداية تسجيل هدف مبكر في شباك خصمه، لكنه واجه مقاومة كبيرة من جانب دفاع مانشستر يونايتد الذي تواجد به الثلاثي ماتياس دي ليخت وهاري ماجواير وليساندرو مارتينيز.

واعتمد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على الدنماركي راسموس هويلند في قيادة خط الهجوم، ووجد بدوره رقابة لصيقة من الثنائي الدفاعي في أرسنال ويليام ساليبا وجابرييل ماجالايس.

وسجل أرسنال هدفا في الدقيقة 18 عن طريق جابرييل مارتينلي، لكن الحكم ألغاه بداعي تسلل المهاجم البرازيلي، رغم عودة الكرة من بين أقدام هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد.

وواصل أرسنال ضغطه بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكن محاولات مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس لم تكن كافية لهز الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء مانشستر يونايتد الذي شن العديد من الهجمات على مرمى ديفيد رايا، حارس أرسنال، لكن الأخير تصدى للعديد من المحاولات الخطيرة.

لكن رايا لم يتمكن من إنقاذ مرماه من هدف التقدم الذي سجله برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، في الدقيقة 52، حيث تلقى تمريرة من زميله أليخاندرو جاراناتشو، ليسدد كرة قوية سكنت الزاوية اليسرى لمرمى أرسنال.

وتراجع أداء مانشستر يونايتد بعد تسجيله هدف التقدم، وتقدم أرسنال محاولا تسجيل هدف التعادل، وبدا أن الظروف مهيأة لذلك، بعد تعرض ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد للطرد في الدقيقة 61، عقب تلقيه الإنذار الثاني.

وبعد دقيقتين من طرد دالوت، سجل أرسنال هدف التعادل عن طريق جابرييل ماجالايس، حيث لعب مارتينلي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى ماجالايس بعد تشتيت خاطئ من دفاع مانشستر يونايتد، ليسددها وتصطدم بقدم دي ليخت، وتهز شباك الحارس التركي ألتاي بايندير.

وحصل أرسنال على ضربة جزاء في الدقيقة 72 بعد عرقلة تعرض لها كاي هافيرتز، مهاجم أرسنال، داخل منطقة الجزاء، من هاري ماجواير، لكن القائد مارتن أوديجارد أخفق في تحويلها إلى هدف في الشباك، بعدما سدد كرة تصدى لها بايندير بنجاح.

من جانبه لم يقدم مانشستر يونايتد العديد من المحاولات الكبيرة في الشوط الثاني، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1/1، ويتجه الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوطين الإضافيين، كانت الكلمة العليا لأرسنال الذي كان الأخطر هجوميا، وبحث عن مرمى بايندير بدون جدوى، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لصالح مانشستر يونايتد.