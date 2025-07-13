«الباريسي» يبحث عن لقب جديد أمام «البلوز» في نهائي مونديال الأندية

يبحث باريس سان جيرمان الفرنسي الملقب بـ«الباريسي» عن تعزيز خزانته بلقب تاريخي آخر، بعد فوزه بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، عندما يلتقي تشيلسي الإنجليزي «البلوز» في نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم بنسختها الأولى، اليوم.

وتوجه فريق العاصمة الفرنسية إلى الولايات المتحدة بعد تتويجه بطلاً لأوروبا باكتساحه إنتر ميلان الإيطالي 5 - 0 في نهائي ميونيخ في أواخر مايو، قبل أن يظهر تفوقه الواضح خلال مجريات مونديال الأندية.

وبات الباريسيون الآن على مشارف تحقيق إنجاز استثنائي آخر، من خلال الظفر بجميع ألقاب المسابقات، التي خاضوها في موسم 2024 - 2025 الماراثوني، وإضافة لقب آخر مهم إلى جانب لقبيه المحلي والقاري.

ويعد سان جيرمان المرشح الأوفر حظاً في المباراة النهائية، التي ستقام على ملعب ميتلايف، الذي يتسع لـ 82500 مشجع في نيوجرسي، التي من المرتقب أن يتابعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لكن تشيلسي يدخل أيضاً إلى المواجهة النهائية بمعنويات عالية، بعد موسم نجح فيه بإحراز لقب مسابقة كونفرنس ليغ، كما احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ليحسم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في حين خسر سان جيرمان أمام بوتافوغو البرازيلي في دور المجموعات، تعرض أيضاً النادي اللندني للخسارة من الفريق البرازيلي الآخر فلامنغو، لكن بعد ذلك تمكن من إلحاق الهزيمة ببنفيكا البرتغالي، وفريقين برازيليين آخرين هما بالميراس وفلوميننسي، ليبلغ النهائي.

سجل المواجهات المباشرة لسان جيرمان أمام الأندية الإنجليزية في عام 2025 يجعل من مهمة تشيلسي صعبة جداً، إذ واجه النادي الفرنسي أربعة فرق من الدوري الممتاز في دوري الأبطال، وتغلب عليها جميعاً، من مانشستر سيتي وليفربول وصولاً إلى استون فيلا ثم أرسنال.

ومهما كانت نتيجة المباراة النهائية فإن البطولة شكلت نجاحاً كبيراً للفرق المشاركة من وجهة نظر مالية، حيث ضمن تشيلسي وسان جيرمان العودة إلى ديارهما بجائزة ضخمة تبلغ مئة مليون دولار، على أن تتوضح القيمة النهائية بعد النهائي، لكنها ستكون في شتى الأحوال في غاية الأهمية، وتحديداً لتشيلسي، الذي تعرض لغرامة كبيرة من الاتحاد الأوروبي لانتهاكه قواعده المالية.