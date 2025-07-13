أحمد بن سعيد يستقبل وفد شباب الأهلي بطل الرباعية التاريخية

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وفد نادي شباب الأهلي، وذلك احتفاء بإنجازات الفريق الأول لكرة القدم، بعد تحقيقه الرباعية التاريخية، الفوز بكأس رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، ودرع سوبر إعمار، إضافة إلى درع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وجرى الاستقبال بحضور الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وجمعة المطروشي، مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في «دييز».

وضم وفد شباب الأهلي كلاً من الفريق محمد أحمد المري، رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بالنادي، هشام القاسم عضو مجلس الإدارة، فهد الحساوي، عضو مجلس الإدارة، إضافة إلى اللاعبين جاستون سواريز ومؤنس دبور.