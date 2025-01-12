أورلاندو يجتاز بلوزداد ويصطحب الأهلي لدور الثمانية بأبطال أفريقيا

لحق فريقا الأهلي المصري وأورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي بركب المتأهلين لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وحقق أورلاندو بايريتس انتصارا ثمينا 2 / 1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، اليوم الأحد، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واستعاد أورلاندو، الفائز باللقب عام 1995، صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين وصاحب الرقم القياسي كأكثر الأندية فوزا بالبطولة برصيد 12 لقبا.

في المقابل، تجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي تلقى خسارته الثالثة في المجموعة، عند 6 نقاط في المركز الثالث، ليودع البطولة رسميا، برفقة ستاد أبيدجان الإيفواري (متذيل الترتيب)، برصيد نقطة واحدة.

وافتتح ريليبوهيلي موفوكينج التسجيل لأورلاندو في الدقيقة 20، قبل أن يضيف زميله تالانت مباتا الهدف الثاني في الدقيقة 61، فيما تكفل عبدالرؤوف بن غيث بتسجيل هدف بلوزداد الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبحت مباراة الأهلي مع ضيفه أورلاندو في الجولة الأخيرة من أجل تحديد متصدر ووصيف المجموعة، حيث يتعين على الفريق الأحمر الفوز، إذا أراد انتزاع القمة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الأربع في هذا الدور إلى مرحلة خروج المغلوب، على أن يلعب متصدر كل مجموعة مع أحد الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثلاث الأخرى.