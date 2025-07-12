النصر يتعاقد مع الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لموسم واحد



أعلنت شركة النصر لكرة القدم عن تعاقدها مع اللاعب الدولي الصربي لوكا ميليفوجيفيتش لموسم واحد، قادماً من نادي شباب الأهلي، الذي لعب له لمدة موسمين، وشارك معه في 41 مباراة في مسابقة الدوري وسجل 4 أهداف.

كما لعب ميلوفوجيفيتش لأندية النجم الأحمر بلغراد وأندرلخت البلجيكي وأولمبياكوس اليوناني لكن أهم تجاربه الاحترافية كانت مع كريستال بالاس الإنجليزي بين 2017 و2023 وشارك معه في 183 مباراة سجل فيها 28 هدفاً قبل الانتقال إلى شباب الأهلي في صيف 2023 وأسهم في تتويج «فرسان دبي» بالرباعية التاريخية في الموسم الماضي.