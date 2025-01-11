مانشستر سيتي يكتسح سالفورد بثمانية أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي

سحق مانشستر سيتي ضيفه سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة والذي تربطه علاقات قوية بغريمه المحلي مانشستر يونايتد 8-صفر ليصعد بسهولة للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم السبت.

وهيمنت تشكيلة من الصف الثاني على المباراة واحتفل ديفين موباما بأول ظهور له مع الفريق الأول بتسجيل هدف بينما هز جيمس ماكاتي الشباك ثلاث مرات في الشوط الثاني.

وضاعف موباما تقدم سيتي بعد أن منح جيريمي دوكو التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الثامنة وقتل الفريق المضيف المباراة بهدف نيكو أوريلي قبل الاستراحة.

ودخل جاك جريليش أجواء المباراة حين حصل على ركلة جزاء وسجلها بنجاح في الدقيقة 49 قبل أن يسجل ماكاتي ثلاثة أهداف في غضون 20 دقيقة ويسجل دوكو ركلة جزاء.