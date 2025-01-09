سلطان بن حمدان يعزز معنويات الزعيم قبل مواجهة شباب الأهلي

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، الحصة التدريبية الرئيسية للفريق قبل مواجهة شباب الأهلي غداً الجمعة على ملعب استاد هزاع بن زايد، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأقيم التدريب وسط أجواء مثالية سادتها معنويات عالية من اللاعبين والجهاز الفني، في ظل الاهتمام الكبير من إدارة النادي لتعزيز دوافع الفريق في هذه المرحلة المهمة من الموسم، خصوصاً أن الفوز في مواجهة الغد يمنح العين دفعة قوية ويقلص فارق النقاط مع المنافسين المباشرين على الصدارة.