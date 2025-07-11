ساشا: تحضيرات الوحدة تعكس الرغبة في تقديم موسم مميز

أكد ساشا إيكوفيتش متوسط دفاع الوحدة، أن تدريبات فريقه التحضيرية للموسم الجديد في معسكر ألمانيا، تمضي بشكل جيد، وبمجهود كبير من زملائه اللاعبين، ذاكراً أنها تشهد عملاً مكثفاً بنسبة 100 %، يعكس رغبة زملائه في تقديم موسم حافل، يرضي تطلعات وطموحات جماهير النادي، التي تنتظر بلوغ «العنابي» منصات التتويج.

وأكد ساشا «32 عاماً»، أن جميع أفراد البعثة سعداء بالأجواء التي تسيطر على المعسكر، خاصة أن الكل يتدرب بجدية وإصرار، وأضاف: نحن سعداء جداً بما نقوم به، والتقدم الإيجابي في التحضيرات، خلال فترة المعسكر القصيرة السابقة، أدينا 8 تدريبات، استفدنا منها كثيراً، خاصة أن خوسيه مورايس المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون، يحفزوننا بشكل جيد، هنالك تشجيع كبير منهم، يجعلنا نضاعف جهدنا في التدريب.

وقال مدافع «العنابي»، إن الوقت ما زال مبكراً لإكمال التحضيرات، مبيناً أن فريقه لديه حوالي 20 يوماً متبقية في معسكره بألمانيا، وأن ذلك يتيح الفرصة أمام الجميع لمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهد، وتنفيذ اللاعبين لكل توجيهات الجهاز الفني، بهدف بلوغ أعلى درجات الجاهزية، قبل الدخول في المباريات الرسمية للموسم الجديد.

وأثنى ساشا على الترتيبات الخاصة بالمعسكر، والأجواء المحيطة، مبيناً أن إدارة النادي هيأت الأوضاع، وأن كل الاحتياجات متوفرة، معتبراً أن اختيار ألمانيا، وتحديداً مدينة ريدن، كان موفقاً، وقال: الأجواء رائعة جداً، الطقس جيد، وأدوات الإعداد متوفرة، لذلك الكل يتدرب بروح معنوية عالية وشهية مفتوحة، وما يميز المعسكر أيضاً، الأجواء الإيجابية وسط أفراد البعثة، الكل يعيش كعائلة واحدة، وهنالك تعاون كبير، حتى تنتهي فترة التحضيرات بطريقة نموذجية، تحقق الفائدة المطلوبة، التي تساعد الفريق على تقديم أفضل المستويات، وتحقيق نتائج ترضي التطلعات.

وطمأن مدافع الوحدة جماهير ناديه على سير الإعداد، مقدماً التحية لكل عشاق وأنصار الفريق، وقال: نؤكد للجميع أننا نعمل دون توقف، ونسعى إلى تقديم ما يرضيكم، ونأمل أن نكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الجديد، وأن ننجح في تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي.

تدريبات مستمرة

في السياق، كشف نادي الوحدة عن أداء تدريبات قوية خلال فترة المعسكر السابقة، وأبان أن اليوم الرابع في التحضيرات بمدينة ريدن، اشتمل على تدريبات اللياقة البدنية والعضلية، وأن الجهاز الفني ركز على تمارين الصالة في الفترة الصباحية، مع الجمل التكتيكية في المسائية، وقرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة أول من أمس، عقب التدريب الصباحي، بهدف الاستشفاء العضلي، مع اقتراب موعد الدخول في المباريات الودية خلال اليومين المقبلين، حيث يخوض العنابي 5 مواجهات أمام مختلف الفرق، قبل العودة إلى أبوظبي يوم 30 الجاري، لمواصلة المرحلة الأخيرة من التحضيرات، التي تتضمن مباريات ودية أمام أندية محلية، تسبق بدء المباريات التنافسية منتصف أغسطس المقبل، والتي يستهلها بلقاء مضيفه عجمان، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.