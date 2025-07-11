لاعبو شباب الأهلي يخضعون للفحوصات الطبية

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم في نادي شباب الأهلي، الفحوصات الطبية الدورية في مستشفى تداوي بدبي، ضمن البرنامج التحضيري الذي يعتمده النادي استعداداً لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2025 - 2026.

وشملت الفحوصات التي استمرت 3 أيام مجموعة من الاختبارات الطبية المتخصصة، التي تهدف إلى الاطمئنان على سلامة اللاعبين والتأكد من جاهزيتهم البدنية والصحية قبل بدء التدريبات الجماعية والمعسكر الخارجي المقرر خلال الشهر الجاري في النمسا.

وكان شباب الأهلي قد فرض هيمنته الموسم الماضي، بعد أن تُوّج بالرباعية التاريخية (كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر الإماراتي القطري، وكأس السوبر المحلي)، ليؤكد مكانته المتميزة في الكرة الإماراتية.