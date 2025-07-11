النصر يغادر إلى معسكر ألمانيا بـ 31 لاعباً

غادرت بعثة النصر، أمس، إلى المعسكر الخارجي في ألمانيا، بقائمة تضم 31 لاعباً، بما في ذلك الوافدون الجدد، الذين تم التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستمر معسكر العميد في ألمانيا حتى 31 الجاري، ومن المنتظر أن يخوض خلاله الفريق 4 تجارب ودية، مع فرق متدرجة المستوى.

5 حراس مرمى

وضمت القائمة 5 حراس المرمى، أحمد شمبيه، عبدالله التميمي، عدلي حاتم، ستيفان بجانوفيك وعمر الكواري.

واللاعبون حسين مهدي، عبدالله إدريس، على عبدالعزيز، سولومون سوسو، زايد سلطان، أحمد رائد، مايد عادل، سالم سلطان، أنتونيو دا سيلفا، فيليب دي سوزا، أحمد جاسم، زيد أسامة، سالم السومحي، إيمانويل سيلفا، ومانولو غابياديني، وغلوبير ليما، غوستافو اليكس، كيفن اغوديلو، عثمان بوسعيد، عبدالله تورى، مروان أزرقان، ماتيو كاراماتيتش، كوستين أمزار، محمد عبدالباسط، موسى ندياي، وجوناتاس سانتوس.

وانطلقت المرحلة الأولى لتحضيرات العميد في الرابع من الشهر الجاري، بتدريبات داخلية لمدة أسبوع، فيما تنطلق المرحلة الثانية من فترة الإعداد اليوم في المعسكر الخارجي.

المرحلة الثالثة

ويعود العميد إلى دبي يوم 31 يوليو، ليبدأ المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث من المتوقع أن يلعب الفريق مباراة أو مباراتين، من أجل الدخول في أجواء الاستعداد للجولة الافتتاحية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين، التي يلتقي فيها الفريق نظيره كلباء منتصف أغسطس المقبل.

ويواصل النصر استقطاب المزيد من اللاعبين الجدد خلال الميركاتو الصيفي، بعد تعاقده مع حارس المرمى عدلي محمد، القادم من ساوثهامبتون الإنجليزي، لمدة 5 سنوات، ومحمد عبد الباسط القادم من الشارقة، وزميله المدافع سالم سلطان، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة، والظهير الأيسر عبدالله إدريس، والمدافع النمساوي ماتيو كاراماتيتش، القادم من نادي تي إس في هارتبيرج، بعقد يمتد حتى عام 2027، وثنائي العين جوناتاس سانتوس وسولومون سوسو بنظام الإعارة، كما قام النصر بتجديد عقد غوستافو أليكس حتى 2029، وتجديد استعارة اللاعب الروماني، كوستن أمزار، من نادي دينامو بوخارست الروماني.