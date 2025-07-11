«الأبيض» يستقر في الترتيب 65 عالمياً

استقر منتخبنا الوطني في الترتيب 65 بالتصنيف العالمي الصادر أمس، من قبل الاتحاد الدولي للكرة «فيفا»، بعد وصوله إلى 1379.86 نقطة، كما جاء «الأبيض» في الترتيب العاشر في تصنيف المنتخبات الآسيوية، بعد منتخبات اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، قطر، أوزبكستان، العراق، السعودية، والأردن، فيما حل بالمركز التاسع في الترتيب على الصعيد العربي.

واستقرت منتخبات المغرب والجزائر وتونس، في مراكزهم بالترتيب 12 و36 و49، وتراجعت مصر مركزين لتحتل الترتيب 34 عالمياً، وصعدت قطر مركزين لتصل للترتيب 53، والعراق مركزاً واحداً للترتيب 58، وتراجعت كل من السعودية والأردن مركزاً واحداً، ليحتلا الترتيب 59 و64 على العالم في التصنيف الأخير، وسيكون التصنيف القادم في 18 سبتمبر 2025.

وعالمياً لا يزال منتخب الأرجنتين، بطل العالم، في صدارة التصنيف، ولا يزال منتخب إسبانيا بالمركز الثاني، وفرنسا بالمركز الثالث، أقرب منافسيها، وإنجلترا والبرازيل في المركزين الرابع والخامس على التوالي.