كأس السوبر الإسبانية.. قضية أولمو تطغى على مواجهة برشلونة وأتلتيك بلباو

يأمل المدرب الألماني لبرشلونة هانزي فليك في إحراز باكورة القابه منذ توليه تدريب الفريق الكاتالوني الصيف الماضي وذلك في مسابقة الكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في السعودية، لكن قضية عدم تسجيل نجمه الدولي داني أولمو في النصف الثاني من الموسم من قبل رابطة الدوري تطغى على مواجهته مع أتلتيك بلباو في نصف النهائي الأربعاء.

وقال النادي الكاتالوني الذي استنفد السبل القانونية لتمديد القيد حتى 30 يونيو 2025، إنه طلب ترخيصًا جديدًا من الاتحاد الإسباني للعبة لأولمو والمهاجم الشاب باو فيكتور الذي يواجه أيضًا المشكلة نفسها.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن هذه الخطوة ستسمح لنادي برشلونة بكسب وقت ثمين في استكمال الإجراءات الإدارية. وبالفعل اصطحب برشلونة أولمو وباو الى السعودية لكنه لا يستطيع إشراكهما في أي مسابقة هذا الموسم الا بقرار من محكمة برشلونة.

وكان أولمو انتقل الى برشلونة قادما من لايبزيغ الالماني مقابل 60 مليون يورو (62 مليون دولار) الصيف الماضي، لكنه لم يستطع تسجيله بسبب الوضع المالي المتذبذب للنادي.

وتضع لوائح الرقابة الاقتصادية الصارمة لرابطة الدوري قيودا على إنفاق برشلونة المثقل بالديون، علما بأنه سجّل أولمو في بادئ الأمر حتى نهاية ديسمبر الماضي بعد إصابة مدافعه الدنماركي أندرياس كريستنسن في أغسطس الماضي مستفيدا من 80 في المئة من راتب الأخير، وذلك بفضل استثناء يسمح للأندية باستبدال لاعبيهم الغائبين لفترة طويلة.

وبحسب الصحف الإسبانية يتضمن عقده الممتد حتى بداية العام 2030 بندا يسمح له بالرحيل بحال عدم تسجيله.

وقال برشلونة في نهاية الأسبوع إنه سيرفع القضية إلى لجنة التنمية المستدامة بعد أن رفضت المحاكم محاولتين لتجديد تراخيص الثنائي، في حين رفضت رابطة الدوري والاتحاد الإسباني للعبة محاولات تسجيل برشلونة.

وكان برشلونة بلغ نهائي الكأس السوبر العام الماضي ومني بهزيمة فادحة امام غريمه التقليدي ريال مدريد 1-4.

في المقابل، استعاد برشلونة خدمات قلب دفاعه الاوروغوياني رونالد أراوخو بعد اصابة ابعدته طويلا عن الملاعب حيث شارك في مواجهة باربسترو من الدرجة الرابعة (4-0) في دور الـ32 لمسابقة كأس الملك السبت.

وعلق اراوخو على قضية أولمو وباو بقوله "ترك الأمر طعما سيئا لأنهما زميلان في الفريق، نأمل أن يتمكن النادي من حل المشكلة".

واضاف "علينا الآن أن نحول انتباهنا إلى (مباراة) الأربعاء ضد أتلتيك".

وعلى الرغم من تصدره الدوري لفترة طويلة، إلا أن سلسلة من النتائج السيئة في الشهرين الاخيرين دفعت برشلونة إلى التراجع الى المركز الثالث.

- دفعة معنوية -

وسيكون احراز الكأس السوبر دفعة معنوية كبيرة بالنسبة للنادي الكاتالوني علما بانه فاز بواحدة من اصل أربع نسخ من هذه المسابقة أقيمت في السعودية حتى الآن عندما تغلب على ريال مدريد عام 2023 رافعا رصيده الى 14 لقبا وهو رقم قياسي يأمل النادي الملكي في معادلته في النسخة الحالية لكن يتعين عليه أولا تخطي ريال مايوركا، وصيف مسابقة الكأس، الخميس في نصف النهائي الثاني.

وكشف فليك إن الجناح الشاب لامين جمال سيكون جاهزا للمشاركة بعد إصابة في الكاحل.

لكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة في مواجهة الفريق الباسكي الذي يشرف على تدريبه مدرب برشلونة السابق ارنستو فالفيردي.

والتقى الفريقان في الدوري المحلي هذا الموسم وفاز برشلونة 2-1 على ملعبه. كما التقيا أيضا في نهائي الكأس السوبر عام 2021 وكانت الغلبة لبلباو.

ويضم بلباو، بطل مسابقة كاس الملك الموسم الماضي، الجناح الدولي ايناكي وليامس الذي تألق في صفوف منتخب بلاده إسبانيا وساهم في إحرازه لقب كأس اوروبا الصيف الماضي في ألمانيا.

في المقابل، وعلى الرغم من البداية السيئة لريال مدريد في الدوري هذا الموسم، فإنه استعاد توازنه ويتصدر حاليا الترتيب بفارق نقطتين أمام جاره اتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.

ويدخل النادي الملكي، حامل اللقب، مواجهة ريال مايوركا بمعنويات عالية بعد بلوغه ثمن نهائي مسابقة كأس الملك بفوزه الكبير على مضيفه ديبورتيفا مينيرا من الدرجة الرابعة بخماسية نظيفة.

وسيحاول ريال مدريد الساعي الى لقبه الثالث في الموسم الجديد بعد الكأس السوبر الأوروبية الضيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي، استغلال المعنويات المهزوزة لريال مايوركا عقب توديعه مسابقة الكأس التي بلغ مباراتها النهائية الموسم الماضي، بخسارته الجمعة أمام مضيفه بونتيفيدرا من الدرجة الثالثة (0-3).

ويبدو أن النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الى فريق العاصمة الإسبانية من باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، بدأ يستعيد شهيته التهديفية في الآونة الأخيرة الى جانب المتألقين البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام.