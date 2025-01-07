نهائي السوبر الإيطالي.. أبرز الأرقام القياسية بعد تتويج ميلان باللقب

برغم خسارة فريقه المؤلمة أمس في نهائي كأس السوبر الإيطالي أمام غريمه أي سي ميلان، إلا أن اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز حقق رقما قياسيا أمس، بعد تسجيله هدفا في مرمى ميلان، وأصبح هداف مباريات السوبر بالتساوي مع مواطنه باولو ديبالا برصيد 4 أهداف في المباريات النهائية للسوبر.

ونجح فريق ميلان أمس في تحقيق فوزاً غاليا على الانتر في نهائي السوبر الإيطالي، الذي أقيم على استاد الأول بارك بالرياض في المملكة العربية السعودية، بعد أن حول تأخره بنتيجة صفر/ 2 إلى فوز مثير في اللحظات الأخيرة بنتيجة 3 / 2، محققا ريمونتادا تاريخية في نهائي السوبر.

ولم يكن رقم مارتينيز القياسي هو الوحيد الذي تحقق في نهائي السوبر الإيطالي، إذ يوجد رقم آخر لفريق ميلان وهو التغلب على غريمه التقليدي الإنتر في مواجهتين على التوالي، إحداهما في الدوري الإيطالي في سبتمبر الماضي، والثانية في مباراة أمس، حيث لم يحقق ميلان هذا الإنجاز منذ ما يقرب من 14 عاماً وتحديدا منذ أغسطس 2011.

وفي تفاصيل الأرقام القياسية التي شهدتها المباراة، فقد حقق المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، رقما قياسيا أيضا باعتباره أسرع مدرب يفوز ببطولة مع ميلان، حيث لم يحتاج سوى مباراتين فقط، للتتويج بأول لقب له مع الفريق، فيما كان الرقم السابق مسجل باسم الإيطالي مونتيلا الذي فاز بأول لقب له مع الفريق بعد 18 مباراة.

وإلى جانب ما سبق فإن الرقم القياسي الرابع، كان من نصيب فريق ميلان الذي رفع رصيده من ألقاب كأس السوبر الإيطالي إلى 8 ألقاب، يتساوى بهم مع الانتر ولا يتفوق عليهما في عدد الألقاب سوى اليوفنتوس برصيد 9 ألقاب.