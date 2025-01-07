الاتحاد والهلال في ربع نهائي كأس الملك اليوم

تعود عجلة كرة القدم السعودية للدوران بعد انتهاء منافسات كأس الخليج، مع إقامة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الملك الذي يشهد قمة مرتقبة اليوم بين الاتحاد متصدر الدوري ووصيفه الهلال. وتوقف الدوري المحلي الذي يتصدره الاتحاد بفارق نقطتين عن الهلال حامل اللقب بعد إقامة 13 مرحلة، مع انطلاق كأس الخليج في الكويت، وعلى ملعب المملكة أرينا في الرياض، يلتقي الهلال مع ضيفه الاتحاد، بعد أن هيمن عليه في آخر ثماني مواجهات، ويعود الفوز الأخير للاتحاد على الهلال إلى 9 أبريل 2021 في الدوري «2 - 0»، بعدها، تواجها 13 مرة في مختلف المسابقات، ففاز الهلال 12 مرة مقابل تعادل واحد.

وخرج الهلال فائزاً في المواجهة الأخيرة في الدوري 3 - 1 في سبتمبر، بعد أن أقصى «العميد» من نصف نهائي الكأس 2 - 1 في أبريل.