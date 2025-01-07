عبد المجيد حسين: شباب الأهلي يرفع شعار «اخدم نفسك»

أكد عبد المجيد حسين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ضرورة أن يخدم «الفرسان» أنفسهم بأنفسهم في دوري أدنوك للمحترفين دون انتظار نتائج الآخرين، وعلى أن نتائج الفريق الإيجابية حتى الآن ثمرة عمل واجتهاد منظومة جماعية يدعمها جمهور مساند كبير، وأشار إلى أن الفريق يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجاهزين بفضل جهد وحرص البرتغالي باولو سوزا مدرب الفريق، في تطبيق التدوير بين الجميع لتكون المجموعة كاملة جاهزة للمشاركة في أي وقت.

وقال: إن على شباب الأهلي السعي بكل ما لديه من جهد لتحقيق الفوز في جميع مبارياته القادمة، وخاصة أمام المنافسين المباشرين مثل النصر والشارقة والعين، لافتاً إلى أن «الفرسان» حصلوا على 3 نقاط مهمة من أمام النصر بالفوز بهدفين دون مقابل في مباراتهما مساء أول من أمس، في «ديربي دبي» ضمن الجولة 11 من الدوري، وقبلها فازوا على الشارقة 1-2، في الجولة السادسة، ولديهم مواجهة من «العيار الثقيل» أمام مضيفهم العين يوم الجمعة القادم، والمؤجلة من الجولة السابعة.

وعن لقاء النصر في 3 مباريات متتالية خلال أقل من أسبوعين، أوضح عبد المجيد، أن روزنامة المباريات ليست في يد شباب الأهلي، ولكن ما في يد الفريق بذل أقصى جهد ممكن لتحقيق الانتصارات، والمنافسة بكل قوة على جميع البطولات المشارك فيها. وقال: إن «الفرسان» نجحوا في تحقيق نتائج إيجابية في مواجهاتهم الثلاث أمام «العميد»، وتأهلوا قبل أيام قليلة، إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بالفوز على النصر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي 5-7، ثم فازوا على «العميد» في مباراتهم بالدوري. وشدد على أن شباب الأهلي مطالب بالفوز في جميع مواجهاته أمام منافسيه المباشرين مثل النصر والشارقة والعين، لتحقيق البطولات وفي مقدمتها دوري المحترفين.

منافس عنيد

وتحدث نائب رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، عن لقاء النصر في الدوري، مؤكداً أن فريقه انتزع نقاطاً ثمينة من فريق عنيد وعريق، بعدما سيطر على مجريات المباراة، وتحلى بالصبر التكتيكي من البداية حتى النهاية، وأنه على الرغم من تسجيل هدفيه من كرات ثابتة، إلا أنه لاحت للاعبيه العديد من الفرص التي لم يوفقوا في تسجيلها، والأهم أنهم خرجوا بالثلاث نقاط في النهاية من أمام النصر الذي يملك مدرباً ذكياً، ويلعب بطرق أداء مختلفة من مباراة إلى أخرى، وقال إنه يتمنى أن يوفق «الفرسان» في قادم مبارياتهم ليحصدوا المزيد من النقاط التي تساعدهم على البقاء في دائرة المنافسة بقوة على درع الدوري.

غياب

وعن تأثير غياب لاعب شباب الأهلي كارتابيا على أداء الفريق الهجومي أمام النصر، أكد عبد المجيد أن كارتابيا لاعب مميز، وغيابه مؤثر بلا شك، واستطرد مؤكداً أن جميع اللاعبين قدموا المطلوب منهم طوال المباراة، ولم تكن هناك مشكلة في صناعة الفرص، ولكن في إضاعتها وعدم التوفيق في ترجمتها إلى أهداف، مشدداً على أن شباب الأهلي يلعب بمنظومة متكاملة، ولديه لاعبون قادرون على تعويض أي غيابات، وذلك ثمرة عمل مدربه سوزا، على التدوير بين اللاعبين ليكون الجميع جاهزاً للمشاركة في أي مباراة، وأشاد بالعمل الذي يقوم به المدرب، مؤكداً على أن سوزا مدرب مجتهد، ويحاول تطوير الفريق على جميع المستويات.

فوز

الجدير بالذكر أن شباب الأهلي بفوزه على النصر في الجولة 11، عزز موقعه في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين بوصوله إلى 26 نقطة، وقلص الفارق بينه وبين المتصدر إلى نقطتين، بعد التعادل السلبي بين الشارقة صاحب المركز الأول برصيد 28 نقطة، ومضيفه العين، بينما توقف رصيد النصر عند 19 نقطة، بعدما لم يوفق في تحقيق الفوز على ملعب إستاد راشد الذي لم يشهد سوى فوز وحيد لـ«العميد» في آخر 16 مباراة، إذ خسر النصر 8 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وعزز شباب الأهلي أفضليته التاريخية في دوري المحترفين، بالوصول إلى 16 فوزاً، مقابل فوز النصر في 5 مباريات.