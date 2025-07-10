سان جرمان يقسو على ريال مدريد برباعية ويلحق بتشلسي الى النهائي

لحق باريس سان جرمان الفرنسي، بطل أوروبا، بتشلسي الإنكليزي، بطل كونفرنس ليغ، الى المباراة النهائية لمونديال الأندية في كرة القدم بعدما لقَّن ريال مدريد الإسباني درسا في فنون اللعبة وهزمه برباعية نظيفة أمس الأربعاء على ملعب ميتلايف ستاديوم في نيويورك في ختام نصف النهائي.

وسجل الاسباني فابيان رويس (6 و24) وعثمان ديمبيبليه (9) والبرتغالي غونسالو راموش (87) أهداف النادي الباريسي الذي سيلاقي تشلسي الاحد في المباراة النهائية على الملعب ذاته بعدما تغلب الاخير على فلوميننسي البرازيلي 2-0 الثلاثاء على الملعب عينه.

وحسم الفريق الباريسي النتيجة في الدقائق التسع الاولى مستغلا خطأين فادحين لقطبي دفاع النادي الملكي الواعد راوول أسنسيو والمخضرم الالماني أنتونيو روديغر، قبل أن يوجه الضربة القاضية بهدف ثالث لرويس في الدقيقة 24 من هجمة منسقة.

وكرر باريس سان جرمان مهرجانه التهديفي الذي خوله التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه عندما دك شباك إنتر ميلان الايطالي بخماسية نظيفة في المباراة النهائية في 31 أيار/مايو الماضي بينها ثنائية مبكرة في الدقيقتين 13 و20.

وبدا واضحا تأثر دفاع النادي الملكي بغياب وافده الجديد دين هاوسن الموقوف لطرده في ربع النهائي امام بوروسيا دورتموند الالماني، فودع المسابقة بالخسارة الاولى بقيادة مدربه الجديد لاعب وسطه الدولي السابق شابي ألونسو.

وفرض باريس سان جرمان سيطرته على مجريات المباراة منذ البداية وسهّلت أخطاء الدفاع الملكي مهمته في هز الشباك وكان بإمكان الغلة أن تكون أكبر لولا تألق حارس المرمى العملاق الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.

وعجز لاعبو ريال مدريد عن مجاراة نظرائهم في سان جرمان خصوصا في منتصف الملعب ولم يهددوا مرمى الحارس الدولي الايطالي جانلويجي دوناروما طيلة الشوط الأول ولم تنفعهم تحركات نجمهم الابن الضال لسان جرمان كيليان مبابي الذي دفع به ألونسو أساسيا في أحد تبديلين أجراهما على التشكيلة بمشاركة أسنسيو في غياب هاوسن والوافد الاخر الدولي الانكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد بسبب اصابة عضلية.في المقابل، غاب قطب الدفاع الاكوادوري وليان باتشو عن سان جرمان بسبب طرده في المباراة ضد بايرن ميونيخ الالماني 2-0.