الوصل يغادر اليوم إلى معسكر هولندا بطموحات كبيرة

تغادر، اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل إلى هولندا بطموحات كبيرة ومعنويات عالية، لمواصلة تحضيرات الموسم الجديد، عبر معسكر مغلق يستمر حتى 31 يوليو الجاري، يؤدي خلاله «الإمبراطور» سلسلة من التدريبات على الملاعب وصالات الجمانيزيوم، ويخوض عدداً من المباريات الودية.

وكان الوصل قد بدأ إعداده قبل عدة أيام بإجراء الفحوصات الطبية واختبارات اللياقة البدنية مع أداء تدريبات على ملعبه في المرحلة الأولى من التحضيرات، وسط اهتمام كبير من قبل إدارة النادي بقيادة أحمد الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، والتي أكملت ترتيبات السفر، وحثت اللاعبين على بذل أقصى جهد خلال المرحلة الحالية للاستفادة من فترة الإعداد وإكمال الجاهزية البدنية والفنية لمباريات الموسم التنافسية، والتي يستهلها باستضافة بني ياس على ملعبه في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين منتصف أغسطس المقبل.

ملفات منجزة

وتبدو الروح المعنوية عالية داخل النادي ووسط الجماهير بعد النجاح في إنجاز عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية بخطوات سريعة وحاسمة، أكملت ترتيباته الإدارية والفنية بشكل مبشر للموسم الجديد الذي يستهدف خلاله تحقيق عدد من الإنجازات أبرزها إعادة لقب بطولة الدوري مرة أخرى إلى دار النادي.

وجاءت نجاحات الوصل، بإنهاء ملف الجهاز الفني مبكراً، عبر تعاقده مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لتولى القيادة الفنية في المشوار المقبل خلفاً للصربي ميلوش، مع إبرام 5 صفقات جديدة، دعماً لصفوف الفريق، كان آخرها التعاقد أمس الأول مع الجناح البرازيلي ريناتو جونيورز «23 عاماً» قادما من نادي فيبورغ الدنماركي تمهيداً لقيده في فئة اللاعب المقيم، وسبق ذلك التعاقد مع البيروفي الدولي ريناتو تابيا «30 عاماً» لاعب الارتكاز بعقد لمدة موسمين من ليغانيس الإسباني، والتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي هوغو نيتو «23 عاماً» من بوتافوغو لضمه في فئة المقيم، بجانب الفوز بتوقيع البرتغالي بيدرو مالهيرو «24 عاماً» الذي ينشط في خانة الظهير الأيمن من طرابزون التركي بعقد لمدة 4 سنوات، والجناح الكولومبي برايان بلاسيوس «22 عاماً»، من أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

صفقات مهمة

إضافة إلى ذلك نجح النادي في تجديد تعاقده مع فابيو ليما والذي يعتبر أهم الصفقات التي أسعدت جماهير النادي، نسبة لأهمية اللاعب والمستوى المتميز الذي ظل يقدمه مع «الإمبراطور» في المواسم الماضية، بجانب تجديد التعاقد مع المدافع المغربي سفيان بوفتيني أحد عناصر الخبرة التي ظل الفريق يعتمد عليها في المواسم السابقة.

وبالمقابل حسم النادي سريعاً علاقته مع عدد من العناصر، حيث ودع كايو كانيدو، وجواو بيدرو، وألكسيس بيريز، وجيرونيمو بوبليتي، الذين شاركوا في إنجاز ثنائية الدوري والكأس، باستثناء جواو بيدرو الذي انضم للفريق في منتصف الموسم الأخير وقدم تجربة جيدة لكن النادي رأى البحث عن بديل أفضل في خط المقدمة، كما ودع النادي حارس المرمى عبد الله سالم، بجانب علي سالمين الذي واصل مشواره مع كلباء بعد انضمامه إليه في منتصف الموسم الماضي معاراً.