ليون يكسب الاستئناف ويبقى في الدرجة الأولى

سيبقى ليون ضمن أندية الدرجة الأولى في بطولة فرنسا لكرة القدم بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به لإبطال قرار من هيئة الرقابة المالية بإسقاطه الى الدرجة الثانية، كما أعلن الاتحاد الفرنسي أمس. ونجحت رئيسة النادي الجديدة ميشيل كانغ، والمدير العام ميكايل غيرليغ، في اقناع هيئة الرقابة بأن النادي يملك الإمكانيات المادية اللازمة لخوض موسم 2025 - 2026.



وكانت هيئة الرقابة المالية في فرنسا اتخذت قراراً بإسقاط ليون إلى الدرجة الثانية في 24 يونيو الماضي، بعد أن فشل النادي في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.