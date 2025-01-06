لويس إنريكي : باريس سان جيرمان استحق الفوز بالسوبر الفرنسي

يرى الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان أن فريقه أستحق الفوز على موناكو 1 /صفر والتتويج بلقب كأس السوبر الفرنسي، الذي أقيم اليوم الأحد على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وحسم الجناح الدولي عثمان ديمبلي الفوز لسان جيرمان في الدقيقة الأخيرة للمباراة ليهديه لقب كأس السوبر للمرة الـ11 في أخر 12 عاما.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة "أعتقد أن النتيجة كانت عادلة بعد أن سيطرنا بشكل كبير على مجريات اللعب طوال المباراة".

وأضاف "أبارك لموناكو على العرض القوي الذي قدمه، لكن في النهاية فاز الفريق الأفضل".

وأوضح " موناكو استحوذ على مجريات اللعب في أول عشر دقائق لكننا كنا افضل من الخصم وصنعنا العديد من الفرص لكن ربما افتقدنا إلى الدقة في اللمسة الأخيرة".

واختتم إنريكي تصريحه بالقول: "بالنسبة لنا كانت مباراة رائعة وخاصة أن نلعب هنا في قطر واستمتعنا كثيرا باللعب وسط حضور جماهيري كبير، نشعر بالسعادة لبداية العام بهذه الطريقة ونتمنى أن نتطور أكثر في الفترة القادمة".