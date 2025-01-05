الزمالك يتعادل مع المصري ويحافظ على الصدارة وخروج الصفاقسي من الكونفدرالية

حافظ الزمالك حامل اللقب على صدارة المجموعة الرابعة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم رغم تعادله سلبيا مع مضيفه المصري البورسعيدي، بينما ودع الصفاقسي التونسي البطولة بعد خسارته على ملعبه أمام سيمبا اليوم الأحد.

ووصل الزمالك إلى النقطة الثامنة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على منافسه المحلي في الدوري المصري الممتاز.

ورفع إنيمبا النيجيري رصيده إلى أربع نقاط متساويا مع بلاك بولز، بعدما حقق انتصاره الأول في دور المجموعات بتفوقه 4-1 على الفريق القادم من موزامبيق.

وحاول الزمالك تسجيل هدف مبكر لكن المصري أغلق كل المساحات أمام لاعبي الفريق الزائر لتفشل محاولات أحمد سيد (زيزو) وعبد الله السعيد لينتهي الشوط الأول بلا خطورة تذكر على مرمى الحارس محمود جاد.

ومع بداية الشوط الثاني، أطلق خالد الغندور لاعب المصري تسديدة قوية فوق العارضة، قبل أن تمر تصويبة فخر الدين بن يوسف بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد عواد حارس الزمالك.

وكاد الزمالك أن ينتزع الفوز بعدما أطلق السعيد تسديدة منخفضة كانت في طريقها للشباك لكن المدافع خالد صبحي أبعد الكرة قبل عبورها لخط المرمى في الدقيقة 80.

* خروج الصفاقسي

خسر الصفاقسي التونسي 1-صفر من ضيفه سيمبا التنزاني ليتعرض للخسارة الرابعة في المجموعة الأولى ويفقد فرصته في التقدم للدور التالي.

وتقدم سيمبا إلى صدارة المجموعة بتسع نقاط، قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائري وبرافوس دو ماكيس الأنجولي، ولكل فريق ست نقاط، في وقت لاحق اليوم.

وسجل جين شارل أهوا هدف فوز سيمبا في الدقيقة 34 بتسديدة قوية فشل أيمن دحمان حارس الصفاقسي في التصدي لها.

وعاد اتحاد العاصمة بنقطة ثمينة بعدما تعادل 1-1 مع مضيفه أسيك ميموزا في ساحل العاج.

وتأخر اتحاد العاصمة في النتيجة منذ الدقيقة 18 عندما سجل ساليفو دياراسوبا هدفا لصاحب الأرض، لكن محمد بن عزوز انتزع التعادل بضربة رأس في الدقيقة 71.

وظل الفريق الجزائري متصدرا للمجموعة الثالثة وله ثماني نقاط، بينما وصل أسيك للنقطة الخامسة بالتساوي مع جاراف السنغالي الذي فاز 1-صفر على أورابا يونايتد. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد يسري ومحمد صادق من القاهرة ولطيفة قاسمي من تونس ومحمد شيخي من الجزائر)