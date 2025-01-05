أندية دبي: «شكراً الشيخة هند»

تفاعلت أندية شباب الأهلي والنصر والوصل مع حملة «شكراً الشيخة هند»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عرفاناً وشكراً لحرم سموه، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقديراً لإنجازات سموها الاستثنائية ومسيرتها في العطاء ودورها الملهم في ترسيخ قيم الأسرة الإماراتية وتعزيز التماسك المجتمعي، ومساندة ومعاونة سموه في تنشئة أنجالهما، فهي رفيقة درب سموه في الخير والعطاء من خلال مبادراتها المستدامة عميقة التأثير في تحسين حياة الملايين.

وتفاعلاً مع الحملة وتقديراً لقيمة ومكانة سموها، وعرفاناً بالجميل، نشرت أندية «شباب الأهلي والنصر والوصل» عبر حساباتها الرسمية على منصة «إكس»، منشورات شكر وتقدير لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إذ تعد سموها رمزاً لدعم الرياضة وتمكين المرأة من خلال الاهتمام بدعم مسيرة الرياضة النسائية في دبي، وكذلك تنظيم مبادرات تتيح للمرأة المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الرياضية، وأبرز تلك المبادرات دورة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، للألعاب الرياضية للسيدات، والتي أقيمت نسختها الأولى عام 2012.

وقام نادي شباب الأهلي، بنشر فيديو احتفالي خاص بتلك الحملة مدته 5 دقائق، كما شارك نادي النصر في الاحتفالية ببيت من الشعر كتبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويقول سموه: «يا أم الشـيوخ بـلاد زايـد تـفاخر فيــك.. على درب فعل الخير خطوتك سبّاقــه»، وكذلك نشر نادي الوصل، شكراً لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وقال في المنشور: لأنكِ أم العطاء، لأنكِ أم الخير، لأنكِ رمز الوفاء، لأنكِ أقرب الناس للناس، لأنكِ أسرع النساء للخير، لأنكِ رسختِ قيم الأسرة الإماراتية، لأنكِ سند لأهل دبي، لأنكِ خير المعين لقائدنا ووالدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «شكراً الشيخة هند».