موناكو يُعلن تمديد عقد مدربه هوتر لموسمين

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت، عن تمديد عقد مدربه أدي هوتر ليبقى مدربا للفريق حتى عام 2027.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب النمساوي في يوليو المقبل، لكن الفريق الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، ويحتل المركز الثالث في الموسم الحالي، أبدى اقتناعه بالأبقاء على المدرب السابق لآينتراخت فرانكفورت وبوروسيا مونشنجلادباخ.

ويحتل موناكو المركز السادس عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، وهو المركز المؤهل للمباريات الفاصلة للتأهل لدور الستة عشر بالمسابقة.

وأشاد موناكو في بيانه بمدربه الذي لديه أسلوب طموح في اللعب مع فريق يجمع بين عنصري الخبرة والشباب.