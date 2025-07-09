ليفربول يعود إلى التمارين للمرة الأولى بعد وفاة جوتا

عاد لاعبو ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى التدريبات أمس للمرة الأولى منذ حادث السير المروع الذي أدى إلى وفاة مهاجم «الريدز» البرتغالي ديوغو جوتا (28 عاماً) وشقيقه الأصغر أندريه سيلفا شمال إسبانيا الخميس الماضي.

حضر المدرب الهولندي آرني سلوت وعدد من لاعبي ليفربول، بقيادة مواطن الأول القائد فيرجيل فان دايك، جنازة جوتا في مسقط رأسه غوندومار، وكان المصري محمد صلاح والإسكتلندي أندي روبرتسون والإيرلندي كونور برادلي، والياباني واتارو إندو من بين اللاعبين الذين تم تصويرهم وهم يصلون إلى ملعب التدريب. وقررت إدارة ليفربول إقامة موقع تذكاري في ملعب أنفيلد الشهير.