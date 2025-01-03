الاتحاد الآسيوي: كتيبة ميلوش تحب اللحظات الأخيرة

أشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بدور لاعبي الوصل في العديد من مباريات «الإمبراطور» في مشواره الحالي بدوري أبطال آسيا للنخبة، ونشر الاتحاد الآسيوي تغريدة سلط الضوء من خلالها على دور رباعي الوصل كايو كانيدو ونيكولاس خيمينيز وإسحاق ساكسيس وفابيو ليما بعد تسجيلهم العديد من الأهداف في الوقت الأخير من المواجهات ضمن مرحلة الدوري للبطولة، وغرد الاتحاد عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» قائلاً: «في الأوقات الأخيرة.. كتيبة ميلوش تحب الظهور.. مهارة وإصرار حتى الرمق الأخير.. الوصل لا يعرف الاستسلام».

وتألق رباعي الوصل في العديد من المواجهات، أبرزها الريمونتادا أمام الغرافة القطري بثنائية فابيو ليما في الدقيقة 84 وساكسيس في الدقيقة 90 + 2، التي انتهت لصالح الإمبراطور 2 - 1، كما سجل نيكولاس هدفاً في الوقت القاتل أمام الشرطة العراقي في الدقيقة 90 + 2، التي انتهت بنتيجة 3 - 1 لصالح الوصل، إضافة إلى هدف كايو كانيدو في الدقيقة 77 أمام الريان القطري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

تأهل مبكر

ونشر حساب الاتحاد الآسيوي الأندية التي حجزت مقعدها مبكراً إلى ثمن نهائي المسابقة، من بينها الوصل صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة بعد أن حقق 3 انتصارات «خارج القواعد» على باختاكور الأوزبكي والغرافة القطري والشرطة العراقي، بينما عاندت الأرض أصحابها بعد أن أسفرت المباريات الثلاث الأخرى التي استضافها ملعب زعبيل في البطولة الآسيوية عن تعادلين أمام السد والريان القطريين، وخسارة من الأهلي السعودي.

ويستأنف الوصل مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بملاقاة مضيفه النصر السعودي، الذي يحتل المركز الثالث، يوم 3 فبراير على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض ضمن منافسات الجولة السابعة للمسابقة، قبل أن يستقبل الهلال، متصدر جدول الترتيب، يوم 18 فبراير في الجولة الثامنة الأخيرة.

ويعد الوصل أول نادٍ إماراتي يصعد إلى ثمن نهائي البطولة بنسختها الجديدة، ليحقق تأهلاً تاريخياً يسعى من خلاله إلى مواصلة تحقيق النتائج في المحفل القاري.

من جهة أخرى يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمواجهة المقبلة أمام العروبة ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى «الإمبراطور» بقيادة المدرب الصربي ميلوش إلى تحسين وضعه في بطولة الدوري بعد احتلاله المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

ويعود الفريق إلى التحضيرات بمعنويات عالية بعد حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إثر تغلبه على بني ياس بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3 - 1، ويأمل بطل ثنائية لقب دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي إلى تحقيق أفضل النتائج في بطولة الدوري، خاصة بعد عودة الرباعي الدولي فابيو ليما وطحنون الزعابي وكايو كانيدو وفارس خليل.