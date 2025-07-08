الوحدة يطلق صافرة البداية من ألمانيا ويضع جمهوره في قلب الحدث

أطلق الوحدة من معسكره الخارجي بألمانيا صافرة بداية المرحلة الثانية من تحضيراته للموسم الجديد، تحت إشراف مدربه البرتغالي خوسيه مورايس الذي تعاقد معه النادي مؤخراً، عبر أول حصة تدريبية له في مدينة ريدن، التي كان قد وصل إليها مساء السبت.

ونقل النادي تفاصيل المعسكر كافة إلى جماهيره ليضعهم في قلب الحدث.

وظهر لاعبو «العنابي» بروح معنوية عالية في التدريبات وسط أجواء رائعة، واشتمل التدريب الأول، حسب إفادات الجهاز الفني، على اختبارات دقيقة لقياس مستوى اللياقة وتحسين الجانب اللياقي والمرونة، لترسيخ أداء قوي يسهم في الأداء المتوازن وتقليل الإصابات، وركز المدير الفني الجديد على استخدام الكرة في التدريبات الأولية لتطوير المهارات الفردية وتعزيز الانسجام الجماعي بين اللاعبين.

5 وديات

ويواصل الفريق تدريباته يومياً على فترتين صباحية ومسائية خلال فترة المعسكر، مع خوض 5 مباريات ودية لم يكشف عنها النادي، على أن تعود البعثة إلى الدولة يوم 31 يوليو الجاري، لمواصلة المرحلة الأخيرة من التحضيرات على ملاعبه في أبوظبي، تأهباً لخوض مباريات الموسم التنافسي، التي يستهلها بلقاء عجمان «البرتقالي» في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، حسب ما أسفرت عنه القرعة التي جرت مساء السبت، ويواجه الفريق ذاته في الدور التمهيدي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

إعداد مبشر

وعبر عدد من لاعبي الوحدة، عن سعادتهم بالمعسكر والترتيبات التي تمت لفترة الإعداد وتوفير كافة الاحتياجات وجاهزية الملاعب وجودتها مع تنظيم البرنامج اليومي، وقال روبين فيلب: «إن التدريب الأول كان رائعاً، وإن كل شيء يبشر بفترة إعداد ناجحة»، فيما ذكر الوافد الجديد، الأسباني أرناو براداس، الذي ظهر سعيداً ومنسجماً مع زملائه الجدد، أن المعسكر تميز بالتنظيم الدقيق للمواعيد، كاشفاً عن رغبته في الاستفادة من فترة الإعداد لبلوغ أعلى درجات الجاهزية قبل بدء مباريات الموسم.

جدية الهداف

وقاد المهاجم عمر خريبين، هداف الفريق، زملاءه في التدريبات، تأكيداً على مواصلة مشواره مع «العنابي» في الموسم الجديد، والذي يعتبر الثامن له بملاعب الإمارات، وذلك بعد تألقه في الموسم الماضي الذي شهد مشاركته في 24 مباراة بالدوري، محرزاً 17 هدفاً ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة.

وتميز خريبين بجدية كبيرة بعد أن بدأ تحضيراته للموسم قبل زملائه اللاعبين بشكل فردي، في خطوة أكدت رغبته في مواصلة رحلة التألق، وتقديم مستويات متميزة مع قيادة فريقه لمنصات التتويج، باعتباره أحد العناصر البارزة التي تمتلك خبرة كبيرة وعلاقة قوية مع الشباك، وينتظر منها جمهور النادي الكثير في الموسم الجديد، وإعادة الفريق إلى منصات التتويج.