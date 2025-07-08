جماهير الجزيرة تطلق «وسماً» يطالب بإقالة عموتة مدرب الفريق

أطلقت مجموعة من جماهير الجزيرة «وسماً» على منصة «إكس» يطالب بإقالة المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم من منصبه بعنوان «إقالة عموتة مطلب»، مؤكدة عدم رضاها عن المردود الذي قدمه في الموسم الماضي، وأهمية التعاقد مع مدرب بديل.

وتفاعل الجمهور بعد التقرير الذي نشرته «البيان» أول من أمس عن قيادة المدرب المغربي للإعداد، والإشارة إلى أن ذلك يؤكد تجديد الثقة فيه لمواصلة مهمته في قيادة «فخر أبوظبي»، خاصة أن عقده الذي بدأ الصيف الماضي ينتهي منتصف العام المقبل.

واسترجع الجمهور شريط نتائج الفريق في الموسم الماضي والذي حقق خلاله الجزيرة الفوز بكأس مصرف أبوظبي بعد تغلبه بقيادة عموتة على شباب الأهلي في المباراة الختامية، مع التركيز على نتائج بطولة الدوري التي احتل فيها المركز السابع برصيد 37 نقطة.

واعتبر المتفاعلون مع وسم «إقالة عموتة مطلب»، أن نتائج بطولة الدوري لم تكن مرضية، وأن استقبال الفريق لعدد 40 هدفاً وإحرازه 45 دليل على وجود خلل في الشقين الهجومي والدفاعي، وانتقد البعض المستوى العام للفريق، وأجمعت معظم الآراء على حاجة «فخر أبوظبي» إلى مدرب جديد يتولى المهمة في المرحلة المقبلة.

وتزامناً مع الوسم، ترددت أنباء عن وجود مفاوضات للجزيرة مع التشيكي يندريخ تربيشوفسكي مدرب سلافيا براغ الذي أحرز معه لقب بطولة الدوري التشيكي في النسخة الأخيرة وفاز بجائزة أفضل مدرب في بلاده، لكن يندريخ خرج في تصريحات مختصرة نفى وجود مفاوضات معه، مبيناً أنه سمع عن أخبار تحدثت عن تدريبه للجزيرة لكنه لا يعلم عنها شيئاً.