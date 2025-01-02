الجزيرة يعود بقوة وينذر أندية المحترفين

حقق الجزيرة مكاسب عدة مهمة في الفترة السابقة، قبل العودة من جديد إلى مباريات دوري أدنوك للمحترفين التي يستهلها بلقاء البطائح يوم الأحد المقبل ضمن الجولة 11 من المنافسة والتي يدخلها برصيد 17 نقطة في المركز السادس نالها من 5 انتصارات وتعادلين مع تلقيه 3 هزائم، كان آخرها أمام العين في الجولة العاشرة 1 - 3 والتي أحدثت هزة في النادي وأظهرت غضب الجماهير.

وتمكن النادي سريعاً من تنظيم صفوفه مجدداً خلال 10 أيام سابقة، شهدت بعض المكاسب المهمة التي أعادت الاستقرار للفريق ورفعت الروح المعنوية وسط الجماهير، بعد سلسلة من التدريبات الجادة والقوية، ومعالجة السلبيات السابقة التي أثرت على مرود ونتائج الفريق.

ومن أبرز المكاسب، نجاحه الأخير في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على حساب منافسه القوي العين، بعد الفوز عليه في جولة الإياب بركلات الترجيح، في مواجهة أظهر خلالها إصراراً كبيراً، حيث تمكن من تعويض خسارته لجولة الذهاب بهدف، والفوز على «الزعيم» 3 - 2 في الزمن الرسمي، لينال بطاقة التأهل بعد تفوقه في ركلات الترجيح، ويعتبر تأهل الجزيرة أبرز إنجاز للفريق في 2024، ومنحه فرصة كبيرة للمنافسة على الصعود لمنصات التتويج مرة أخرى.

عودة الثقة

ومن مكاسب الجزيرة المهمة، عودة الثقة للمدرب الحسين عموتة الذي عانى في الفترة الماضية من الضغوط الجماهيرية نتيجة تذبذب نتائجه وابتعاده عن فرق الصدارة، مع عدم ظهور الفريق بمستوى مقنع لجماهيره، لكن عموتة تمكن من إعادة ترتيب أوراقه وقاد الفريق أمام العين ذهاباً وإياباً لتقديم مستوى متميز رغم خسارته لجولة الذهاب لكن شكل الفريق كان مختلفاً ونال الإشادة من الجماهير خاصة أن لاعبيه كانوا قد أهدروا العديد من الفرص.

إضافة إلى ذلك فإن الجهاز الفني نجح في تحضير بعض اللاعبين بشكل جيد مع منحهم الثقة بقيادة حارس المرمى ستوجان ليكوفيتش الذي قدم مستويات متميزة في مباراتي ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكان النجم الأول الذي قاد زملاءه إلى نصف النهائي، بجانب تألق المهاجم فينيسوس ميلو الذي أحرز هدفاً في مرمى العين، كما عاد رامون ميريز إلى هز الشباك بعد أن أعاد الحسين عموتة توظيفه ومنحه دفعة معنوية كبيرة بالمحافظة على مقعده ضمن عناصر التشكيل الأساسي.

العودة للتألق

وبشكل عام فإن مستوى الجزيرة الأخير وعودة عدد من عناصره للتألق والروح المعنوية الظاهرة لجماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أنه قادم بقوة مع مطلع العام الجديد لتقديم مستويات أكثر قوة وأفضل من السابق وأنه عازم على تحقيق الانتصارات التي تضعه في مراكز المقدمة، ما يؤكد أن دوري المحترفين على موعد مع فريق مختلف في بقية مشوار المنافسة، وأنه قد يكون المفاجأة التي تهدد عرش المتصدرين في العام الجديد 2025.