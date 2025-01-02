«الزعيم».. العين على بطولتين

بعد أن غادر كأس مصرف أبوظبي، ومع موقفه في تصفيات بطولة نخبة آسيا، يركز العين على بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، ويستعد العين لخوض واحدة من أهم المواجهات بمشواره بدوري أدنوك للمحترفين عندما يلتقي متصدر الترتيب فريق الشارقة، الذي يحل ضيفاً ثقيلاً عليه، الأحد المقبل، على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الحادية عشرة من المسابقة الأولى الأهم في أجندة رابطة المحترفين الإماراتية.

ويتعين على الفريق البنفسجي تحقيق الفوز، ولا شيء سواه، إذا ما أراد أن يحافظ على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب، بعد أن تراجع إلى المركز الخامس برصيد (18 نقطة) بفارق 9 نقاط عن الصدارة، مع مباراة مؤجلة أمام شباب الأهلي، صاحب المركز الثاني برصيد (23 نقطة)، الساعي هو الآخر للانفراد بالصدارة وتعزيز حظوظه في اعتلاء منصات التتويج والحصول على الدرع.

وتواصلت معاناة الفريق البنفسجي على مستوى الأداء والنتائج على الصعيدين الداخلي والخارجي بعد أن خرج أخيراً من ثاني البطولات التي يشارك فيها خلال هذا الموسم، إثر خسارته بركلات الترجيح أمام غريمه الجزيرة ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعلى المستوى الخارجي كان قد خرج من بطولة كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال» بخسارته 0-3 أمام الأهلي المصري ضمن ربع نهائي المسابقة.

وقال البرتغالي خوسيه باروس، مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، في أعقاب الخسارة الأخيرة أمام الجزيرة، إنه ليس من السهل اللعب في ظل غياب القائد المدرب جارديم، والجميع يدركون أنه وأسرته حالياً يمرون بظروف صعبة، ونتمنى لهم أن يتجاوزوها، وقد حرص لاعبو الفريق على إهداء المدرب الفوز.

وأوضح أن لاعب متوسط الميدان بلاسيوس تعرض إلى إصابة خلال التدريبات التي سبقت المباراة وخضع للفحوصات الطبية والأشعة المغناطيسية.

عمل أكبر

ويحتاج الفريق البنفسجي لعمل أكبر وأفضل خلال المرحلة المقبلة للظهور بمستوى مغاير في المسابقات التي لا يزال منافساً عليها، خصوصاً دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إضافة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، الذي يعاني فيه الفريق بوجوده في المركز قبل الأخير ضمن مجموعة الغرب برصيد نقطتين فقط على بعد جولتين فقط يواجه فيهما ضيفه الغرافة القطري، ومضيفه الشرطة العراقي يومي 3 و17 فبراير على التوالي، قبل أن يبدأ الاستعداد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقتها 14 يونيو المقبل، حيث أوقعته القرعة ضمن المجموعة السابعة، التي تضم إلى جانبه كلاً من مانشيستر سيتي، والوداد المغربي، ويوفنتوس الإيطالي.

وتترقب جماهير العين أخباراً سعيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية تتعلق بدعم صفوف الفريق بعدد من العناصر في أكثر من مركز، وأكدت مصادر أن النادي بدأ فعلياً تحركاته منذ فترة وباشر مفاوضات مع أكثر من لاعب للتعاقد معه قبل الدخول إلى أجواء كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأمل في المحافظة على مكاسبه وظهوره الجيد بالمسابقة العالمية الأبرز للأندية بعد احتلاله مركز الوصافة خلال مشاركته في وقت سابق من عام 2018.