خالد الكعبي لـ« البيان »: شباب الأهلي يركز على 3 بطولات رئيسة

كشف خالد الكعبي إداري شباب الأهلي، أن الفريق تم تحضيره للمنافسة على جميع البطولات في موسم 2024 - 2025، ولكن تركيز النادي الأكبر سيكون على البطولات الثلاث الكبرى، وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أبطال آسيا.

وقال لـ«البيان» إن الجميع راضٍ عن مسار الفريق حتى الآن، وإن إمكانية إجراء صفقات شتوية لدعم الفريق قرار في يد شركة شباب الأهلي للكرة، وتوقع استعانة منتخبنا الوطني بالمزيد من لاعبي «الفرسان» خلال العام المقبل، وطالب جماهير الفريق بالاستمرار بالدعم والمساندة، مع الوعد ببذل الجميع أقصى ما لديهم من جهد على أرض الملعب لإسعادهم.

وتابع خالد الكعبي: «نجحنا في حسم كأس سوبر إعمار قبل أسابيع، ليكون لقب شباب الأهلي الأول في الموسم الجاري، وبشرى لما يمكن أن يحققه الفريق بفضل ما توفره الإدارة من دعم، والجماهير من مساندة، وما يبذله اللاعبون من جهد، وجاءت البطولة ثمرة للتحضيرات الجيدة التي خضع لها الفريق خلال شهور الصيف، وللعمل المتواصل منذ انطلاقة مشاركتنا هذا الموسم، وتأكيد على رغبتنا في المنافسة بقوة على كل البطولات التي يشارك فيها شباب الأهلي، مع التركيز الأكبر على 3 بطولات رئيسة كبرى، وهي الدوري والكأس الغالية والبطولة الآسيوية».

رضا

وأوضح: «يشارك شباب الأهلي في 6 بطولات هذا الموسم، ونجح بالفعل في حسم كأس السوبر، ولا يزال ينافس بقوة على بقية البطولات، ونحن راضون بالفعل عن مشوار الفريق حتى الآن، إذ يحتل (الفرسان) المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر، ولدينا مباراة قوية منتظرة أمام مضيفنا العين يوم 10 يناير الجاري، والمؤجلة من الجولة السابعة، كما نجحنا في التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتأهلنا للقاء عجمان يوم 25 من الشهر نفسه في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ووصلنا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، ونلتقي الريان في الدوحة يوم 16 من الشهر نفسه، على درع التحدي في إطار مواجهات (السوبر الإماراتي القطري)».

وعن إمكانية إجراء صفقات في «الميركاتو الشتوي» خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل، لدعم شباب الأهلي في النصف الثاني من الموسم الجاري، قال خالد الكعبي: «هذا القرار بيد مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، ورؤية الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، ويحرص الجميع على العمل لما فيه مصلحة النادي والفريق، لأنه لا سقف لطموحنا، ونسعى إلى حصد أكبر عدد من البطولات خلال المواسم المقبلة، لتعزيز مكانة شباب الأهلي كأحد الأندية القوية في الدولة».

وبالنسبة لاختيار 3 لاعبين فقط من شباب الأهلي في قائمة منتخبنا الوطني في مشاركاته الأخيرة بكأس الخليج «خليجي 26» في الكويت، وهم الحارس حمد المقبالي، وحارب عبدالله ويحيي الغساني، قال إداري «الفرسان»: «الاختيار يخضع لرؤية الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة بينتو، وإن كنت أتوقع أن يزداد عدد لاعبي شباب الأهلي في صفوف المنتخب الوطني تدريجياً خلال شهور 2025، ونتطلع لأن يسهم لاعبونا في تأهل الأبيض إلى نهائيات كأس العالم 2026».

وعن مدى جاهزية بعض لاعبي شباب الأهلي بعد تعرضهم للإصابة خلال الفترة الماضية، قال خالد الكعبي: «انتظم لاعبو الفريق في التدريبات اليومية، بعد الحصول على راحة قصيرة بمناسبة رأس السنة الميلادية، وشارك بدر ناصر بالفعل في تدريبات الفريق بعد معاناة طويلة من الإصابة منذ بداية الموسم، وينتظر فرصة من الجهاز الفني للمشاركة، بينما اقترب أحمد جميل من العودة إلى التدريبات، بعد تعرضه لإصابة أبعدته أيضاً عن المشاركة مع (الفرسان) منذ بداية الموسم، ونتمنى عدم تعرض أي من لاعبي الفريق للإصابة فيما بقى من الموسم الجاري، لأننا نحتاج إلى جاهزية الجميع في ظل منافستنا القوية في أكثر من بطولة».