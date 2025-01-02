الوصل.. محاولة ثانية على التوالي للقب «العنيد»

يبحث الوصل عن معانقة اللقب الأول في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «كأس الرابطة»، بعد نجاحه في بلوغه نصف النهائي على حساب بني ياس بالفوز عليه ذهاباً 3 ـ 1 والتعادل أمامه إياباً بدون أهداف ليتأهل عن جدارة بمجموع المباراتين، ويكمل المربع الذهبي بجانب أندية شباب الأهلي، الشارقة، الجزيرة، الذي غادر المنافسة قبل مرحلة نصف النهائي في الموسم الماضي.

وتفرد «الإمبراطور» بوجوده ضمن المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي، دوناً عن بقية الأندية المتأهلة، حيث نافس على التتويج بالبطولة في النسخة الماضية ولكنه خسر أمام الوحدة في نصف النهائي بفارق الأهداف من مجموع المباراتين، ويسعى في النسخة الجديدة إلى معانقة اللقب الذي عانده من قبل، بالمضي قدماً في المنافسة خاصةً في ظل تراجع نتائجه ببطولة الدوري والتي يحمل لقبها، لكنه ابتعد عن الصدارة في النسخة الحالية الشيء الذي يجعله يضاعف جهوده في كأس الرابطة لإسعاد جماهيره، بعد أن أصبح على بعد خطوتين من بلوغ منصات التتويج.

مواجهة مرتقبة

ويلتقي الوصل في نصف النهائي، فريق الجزيرة الذي نجح في عبور العين بعد مباراة حافلة ومثيرة عوض خلالها «فخر أبوظبي» خسارته على ملعب العين ذهاباً 0 ـ 1، بالفوز 3 ـ 2 إياباً لينجح في تحقيق التفوق بركلات الترجيح وينتزع البطاقة وسط فرحة كبيرة لجماهيره، فيما يتنافس الشارقة وشباب الأهلي في المباراة الثانية لبلوغ النهائي، وكان الشارقة قد نال بطاقة التأهل على حساب الوحدة «حامل اللقب» على الرغم من خسارته في جولة الذهاب بهدف لكنه نجح في التعويض بالفوز في لقاء الإياب 4 ـ 2 ليصعد إلى المربع الذهبي بفارق هدف، وتأهل شباب الأهلي بعد تفوقه على النصر بالفوز عليه ذهاباً والتعادل أمامه إياباً.

وفيما يصارع الوصل لأجل التتويج باللقب الأول والوصول إلى النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خسر اللقب لمصلحة الوحدة موسم 2017 ـ 2018، فإن بقية الأندية سبق لها أن عانقت البطولة، بقيادة شباب الأهلي الذي حقق تفوقاً كبيراً بتربعه على صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجاً بالبطولة بعدد 5 مرات فوز أعوام 2012، 2014، 2017، 2019، 2021، والشارقة مرة واحدة موسم 2023، أما الجزيرة فقد فاز بلقبه الوحيد قبل 14 عاماً وتحديداً في 2010 وصعد بعدها للنهائي مرتين لكنه لم يوفق في الفوز ويمتلك الطموح والدافع لبلوغ منصات التتويج من جديد في ظل غيابه خلال المواسم الأخيرة عن تحقيق الألقاب رغم القدرات والإمكانيات العالية التي يتمتع بها النادي.