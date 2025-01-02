النصر لم يخسر على ملعبه خلال عام 2024

أنهى النصر عام 2024 دون تلقي أي خسارة على استاد آل مكتوم لحساب دوري أدنوك للمحترفين، محققاً بذلك سلسلة من النتائج الإيجابية على ملعبه لأول مرة في هذه المسابقة، وتعود آخر هزيمة له على ملعبه إلى 3 نوفمبر 2023 عندما خسر من البطائح بثنائية نظيفة تحت قيادة مدربه السابق الصربي، غوران توفيغدزيتش.

وحقق العميد هذه السلسلة الإيجابية في ملعبه تحت قيادة مدربه الحالي، ألفريد شرودر، الذي استلم مهامه رسمياً مع الفريق 27 نوفمبر 2023، والذي خاض معه 12 مباراة بالدوري على استاد آل مكتوم في 13 شهراً، حقق فيها 8 انتصارات، و4 تعادلات، منها 7 مباريات الموسم الماضي ( 4 انتصارات و3 وتعادلات).

ولعب النصر 5 مباريات بالدوري الموسم الحالي على استاد آل مكتوم، حقق فيها الفوز على بني ياس 4 - 1، وعجمان 3 - 1، و دبا الحصن 3 - 2، و خورفكان 3 - 1، وتعادل مع الوحدة 0-0، ويتطلع العميد إلى مواصلة هذه النتائج الإيجابية عندما يستضيف اتحاد كلباء 10 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة 12.

وأعرب شرودر عن سعادته بعدم تلقي فريقه أي خسارة على أرضه في مسابقة الدوري، منذ أكثر من عام، وقال إن هذا دليل على العمل الكبير، الذي يقدمه الفريق وقدرته على التحسن في المستقبل، وأضاف: «إنه أمر جيد للفريق، ولكن علينا أن نركز أكثر حتى نحصد المزيد من الانتصارات سواء على ملعبنا أو خارجه، طالما أننا لم نخسر في استاد آل مكتوم لأكثر من عام، هذا مؤشر جيد على أننا قادرون على تحقيق ذلك حتى خارجه، يجب أن نستمر في العمل، ونطبق ما نفعله في تدريبات في كل مباراة، نحتاج إلى أن نكون أكثر تركيزاً، ومنضبطين لتحقيق الأداء المطلوب».

وأوضح شرودر أن الأرقام الجيدة، التي حققها الفريق على ملعبه تشكل دافعاً للاعبين لمواصلة العمل بمعنويات عالية في العام الجديد.

أداء قوي

وعن تسجيل 10 أهداف في الديربي السابق بين النصر والشباب الأهلي قال شرودر إنه سعيد بالطريقة التي لعب بها فريقه رغم الغيابات في صفوفه، وإن تسجيل 5 أهداف كاملة في فريق بحجم شباب الأهلي لم تكن مهمة سهلة، ووصف أداء لاعبيه بالقوي، والأفضل له منذ توليه تدريب الفريق منصف الموسم الماضي، وقال: «دخلنا المباراة متأخرين بثنائية في مباراة الذهاب، ثم سجل علينا شباب الأهلي هدفين آخرين في الشوط الأول في مباراة العودة، ما عقد الأمور كثيراً، لكننا نجحنا في قلب الموازين، وكنا قريبين من اختطاف بطاقة التأهل آخر 5 دقائق، إن مثل هذا الأداء يشعرني بالارتياح لتطور الفريق، وما يظهره من قدرة على القتال على أرضية الملعب».

وأضاف: «رغم الخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بشكل مبكر أمام شباب الأهلي إلا أننا خرجنا بعدة مكاسب، وأظهر اللاعبون حسن استعداداهم للمباريات المقبلة في العام الجديد». وأوضح المدرب الهولندي أن المواجهة المقبلة مع شباب الأهلي في مسابقة الدوري ستكون مثيرة، خاصة أن جميع الأوراق مكشوفة.

وودع النصر رسمياً مسابقتين خلال النصف الأول من الموسم الحالي، بعد خسارته بهدفين دون رد من الشارقة في الدور16 في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ثم خروجه على يد شباب الأهلي من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لكنه ما زال في قلب المنافسة على لقب دوري المحترفين لاحتلاله المركز الثالث بفارق 8 نقاط فقط عن المتصدر قبل نهاية الدور، ويملك حظوظاً وافرة للفوز بلقب مسابقة دوري أبطال الخليج، التي بلغ فيها نصف النهائي أو ببطولة كأس السوبر الإماراتي القطري، عندما يلتقي نادي قطر وصيف كأس أمير قطر في 17 يناير الجاري في دبي.