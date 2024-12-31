الوصل والجزيرة يكملان المربع الذهبي لكأس «ADIB»

تأهل الوصل والجزيرة إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، ليكملا فرق المربع الذهبي، إلى جانب الشارقة وشباب الأهلي، جاء تأهل الوصل على حساب بني ياس، بعد أن تعادل أمامه سلبياً مساء أمس، على ملعبه، في جولة إياب ربع النهائي، خلال مباراة متوسطة الأداء، وكان «الإمبراطور» قد حقق الفوز في مباراة الذهاب 3 - 1، لينال الأفضلية بمجموع المباراتين، ويعبر «السماوي» عن جدارة إلى نصف النهائي، تواصل الأداء سجالاً بين الفريقين، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفرض الوصل الهدوء على الأداء في الشوط الثاني، وبدا بني ياس مستسلماً، رغم حاجته إلى الفوز بفارق 3 أهداف، لاجتياز الوصل، والصعود إلى المربع الذهبي، وألغى الحكم هدفاً سجله كايو كانيدو للوصل في الدقيقة 77، بداعي التسلل، لتبقى الشباك نظيفة حتى نهاية المباراة، بتأهل الوصل إلى الدور قبل النهائي.

وفي اللقاء الثاني، ضرب الجزيرة موعداً مع الوصل في نصف نهائي المسابقة ذاتها، بعد تغلبه على العين بركلات الترجيح 4 - 2، وتألق حارس الجزيرة، ستوجان ليكوفيتش، في التصدي لركلتي ترجيح من لاعبي العين، بندر الأحبابي ولابا كودجو، ليقود «فخر أبوظبي» إلى الدور التالي من المسابقة.

أهداف

انتهى الوقت الأصلي والمحتسب بدل الضائع بفوز الجزيرة 3 - 2، وتعادل الفريقان 3 - 3 في مجموع المباراتين. سجل أهداف الجزيرة كل من رامون ميراز «هدفين» في الدقيقتين 25 و71، وفنيسيوس ميلو في الدقيقة 45+5، بينما سجل للعين خالد البلوشي في الدقيقة 12، والبديل سنابريا في الدقيقة 90+5، هذا هو الفوز الخامس للجزيرة على العين في هذه المسابقة، مقابل 6 انتصارات للأخير، بينما حضر التعادل في 3 مناسبات، عبر تاريخ مواجهاتهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.