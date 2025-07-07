خالد الكعبي: الضغوط كبيرة على شباب الأهلي في الموسم الجديد

أكد خالد الكعبي، إداري فريق شباب الأهلي، أن الضغوط ستكون كبيرة على فريقه بطل الرباعية في الموسم الأخير، والذي يسعى إلى مواصلة نجاحاته وإنجازاته، في الوقت الذي ستتجه إليه الأنظار في الموسم الجديد مع مواجهة الكثير من التحديات.

وقال الكعبي: «شباب الأهلي حامل لقب الدوري، وبالتأكيد هذا يضعه تحت الضغط، إضافة إلى أنه سيخوض العديد من المباريات في مختلف المنافسات، الداخلية والخارجية، جميعها تحديات تنتظر لاعبي الفريق في الفترة المقبلة».

وقلل إداري شباب الأهلي من تأثير التعديل، الذي طرأ على نظام الدوري بإلغاء خوض مباريات النصف الثاني من البطولة بذات جدول مباريات الدور الأول، ذاكراً أن ذلك لا يؤثر على الفرق لأن الدوري، وحسب قوله، يقام بنظام الذهاب والإياب، وبالتالي التغيير الجديد لن يحدث فارقاً.

وأضاف الكعبي: «في النهاية سنلعب مباراتين أمام أي فريق، سواء في بداية المنافسة أو نهايتها، وبالنسبة لنا توقيت مواجهة الفرق لا يمثل مشكلة، فقط ظروفنا ستكون مختلفة كما ذكرت بسبب المشاركة في البطولات محلياً وخارجياً».

وعلق خالد الكعبي على ملف التعاقدات بناديه وقال: الملف عند شركة كرة القدم التي تعمل بالتواصل مع الجهاز الفني على دعم صفوف الفريق حسب الاحتياجات، وأضاف: «إن شاء الله نشاهد عناصر جيدة، بعد التعاقد معها، تدافع عن شعار الفريق مع بداية مباريات الموسم».

وثمن إداري فريق شباب الأهلي مبادرة رابطة المحترفين بتقديم حوافز مالية للأندية عند التعاقد مع عناصر تقدم الإضافة المطلوبة، موضحاً أن مبادرة الرابطة ليست غريبة عليها، وأنها تمنح الأندية دافعاً كبيراً للعمل والتدقيق في ملف التعاقدات.

وأضاف: «هذه الخطوة تشجع الأندية على استقطاب أفضل العناصر، التي تحقق الفائدة المرجوة، التعاقد يجب أن يكون حسب الحاجة، نأمل التوفيق للجميع في الموسم الجديد.