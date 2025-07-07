سان جيرمان وريال مدريد.. مواجهة نارية في نصف نهائي المونديال

ضرب باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا موعداً مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي مونديال الأندية لكرة القدم، بعد فوزهما على بايرن ميونيخ 2 - 0 وبوروسيا دورتموند 3 - 2 الألمانيين توالياً، أول من أمس، ضمن الدور ربع النهائي. وسيلعب سان جيرمان مع ريال مدريد يوم 9 يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك، بعد مواجهة فلوميننسي البرازيلي وتشلسي الإنجليزي قبلها بيوم على الملعب عينه.

في المباراة الأولى على ملعب «مرسيدس-بنز» سجل ديزيريه دويه «ق78» والبديل عثمان ديمبيليه «ق90 + 6» هدفي سان جيرمان الذي أكمل المباراة بتسعة لاعبين إثر طرد المدافعين الإكوادوري وليام باتشو «ق82» والبديل لوكاس هرنانديز «ق90 + 2». كما تعرض لاعب بايرن جمال موسيالا لإصابة قوية وخرج من الملعب «ق45+3».

وتعرض لاعب وسط بايرن، موسيالا لإصابة خطيرة بعدما التوى كاحله عند ملامسته للأرض ليغادر الملعب على حمالة، ويحل سيرج غنابري بدلاً منه بعد العودة من الاستراحة. وافتتح دويه التسجيل لسان جيرمان بعدما أحبط البرتغالي جواو نيفيش هجمة مرتدة بافارية وتبادل الكرة مع حكيمي، ووجد دويه على حافة منطقة الجزاء ليسدد الأخير أرضية إلى القائم القريب لم يتمكن نوير من صدها «ق78».

وطرد باتشو بالبطاقة الحمراء بعد ضربه ليون غوريتسكا إثر صراع على كرة عالية «ق82»، قبل أن يطرد لاعب بايرن السابق هرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما ضرب بمرفقه البديل البرتغالي رافايل غيريرو.

وبخلاف مجريات اللعب، نجح ديمبيليه الذي كان قد أصاب العارضة قبلها بقليل، في هز الشباك البافارية بقدمه اليمنى بعد عمل فردي رائع من حكيمي الذي تلاعب بثلاثة بافاريين «ق90 + 6».

وفي لقاء آخر، حقق ريال مدريد الفوز على دورتموند بعدما تقدم باكراً بهدفي غونسالو غارسيا «ق10» وهو الرابع له في هذه المسابقة، وفران غارسيا «ق20»، قبل أن تشتعل المباراة في الدقائق الأخيرة حين قلص البديل ماكسيميليان باير الفارق «ق90 + 2»، وأعاد مبابي فارق الهدفين «ق90 + 4».

سجل الغيني سيرهو غيراسي هدفاً لدورتموند من ركلة جزاء «ق90 + 8» طرد على إثرها المدافع دين هاوسن من دون أن ينجح النادي الألماني في قلب الطاولة على منافسه.

وتساوى غونسالو غارسيا وغيراسي في صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا «بنفيكا البرتغالي» والبرازيلي ماركوس ليوناردو «الهلال السعودي» بـ 4 أهداف لكل منهم.

رد ريال على تهديد برانت من ضربة رأسية مرت بجانب المرمى بعد 6 دقائق من الصافرة، بهدف السبق عبر المهاجم الشاب غارسيا ابن الـ 21 عاماً بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما ارتقى للكرة وسددها مباشرة من مسافة قريبة إثر عرضية من التركي أردا غولر من خارج المنطقة «ق10».

ولم يكد دورتموند يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى تلقى الثاني بعد 10 دقائق بعد تمريرة عرضية زاحفة داخل المنطقة من الوافد الجديد البريطاني ترنت ألكسندر-أرنولد تابعها فران غارسيا المندفع من الخلف بقدمه اليسرى في الشباك، في أول أهدافه في المسابقة.

وشهدت الدقائق المحتسبة بدلاً عن ضائع «سيناريو هيتشكوكي» قلّ نظيره مع تسجيل ثلاثة أهداف، حين نجح البديل ماكسيميليان باير في تقليص الفارق في الدقيقة الثانية بعد كرة أخطأ الألماني أنتونيو روديغر في إبعادها، ليسيطر عليها المهاجم الألماني ويسددها بقدمه اليمنى عجز الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عن صدها، قبل أن يرد عليه مبابي بعد دقيقتين بمقصية استعراضية إثر تمريرة جديدة من غولر.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ طرد الحكم مدافع ريال دين هاوسن بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على غيراسي واحتسب ركلة جزاء ترجمها الغيني بنفسه بنجاح «ق90 + 8»، لتنطلق صافرة النهاية معلنة تأهل النادي الملكي.