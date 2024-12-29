بيان ناري من الأهلي على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم

أكد الأهلي تحفظه "شكلا وموضوعا" على قرارات لجنة الانضباط والقيم والإخلاق التي أعلن عنها الاتحاد المصري لكرة القدم أمس السبت، والمتعلقة بمباراة الفريق أمام بيراميدز في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بالموسم الماضي.

وقال الأهلي في بيان عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأحد "أرسل النادي خطابا لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلا وموضوعا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط.

"جاءت (القرارات) متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت تلك الأحداث. وكانت كلها مخالفة للواقع".

وأشار الأهلي في خطابه إلى علمه بعدم مسؤولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسؤولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات سيعيد المنظومة الكروية للخلف.

وطلب الأهلي الاستئناف على القرارات ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لها وبنود اللائحة التي استندت عليها اللجنة لاتخاذ ما يلزم قانونا للحفاظ على حقوق النادي ومسؤوليه ولاعبيه.

وكانت لجنة الانضباط قد قررت فيما يخص الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد الأهلي، حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة الأهلي من المشاركة في أنشطة اللعبة لمدة ثلاثة أشهر مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

بالإضافة إلى إيقاف خالد عبد الفتاح مدافع الأهلي لمدة ثلاث مباريات لما بدر منه عقب طرده، وحفظ الشكوى المقدمة ضد إمام عاشور لاعب وسط الفريق.

وقررت اللجنة، فيما يخص شكوى الأهلي ضد بيراميدز، إيقاف محمود عبد العاطي (دونجا) لاعب بيراميدز لمدة ثلاث مباريات وتغريمه مبلغ مئة ألف جنيه لما بدر منه على مواقع التواصل الاجتماعي ضد حكم المباراة.

وإيقاف كريم حافظ لمدة مباراة واحدة، وإيقاف مروان حمدي لمدة ست مباريات وتغريمه مئه ألف جنيه لما بدر من الثنائي بعد نهاية المباراة.