أوقات استثنائية لنجوم ريال مدريد وبرشلونة في «دانة الدنيا»

يمضي نجوم ناديي ريال مدريد وبرشلونة أوقاتاً رائعة بين معالم دبي الساحرة وطقسها الدافئ خلال تواجدهم فيها حالياً لقضاء إجازتهم الشتوية برفقة عائلاتهم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الاستثنائية في «دانة الدنيا» ومشاركة بعضهم في حفل دبي غلوب سوكر.

وتضم القائمة العديد من نجوم «الملكي» الكرواتي لوكا مودريتش والإنجليزي جود بيلينغهام، والبلجيكي تيبو كورتوا، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وكذلك اختار زميلهم السابق في الريال والحالي لباريس سان جيرمان ماركو أسينسيو قضاء إجازته إلى جانبهم في دبي.

فمن جانب برشلونة ضمت القائمة النجم الإسباني الصاعد لامين يامال والبرازيلي رافينيا وزميلهم في الفريق سابقاً جيرارد بيكيه. وتشهد دبي خلال هذه الفترة توافد العديد من نجوم الرياضة العالمية خصوصاً نجوم كرة القدم والتنس والغولف وغيرها لقضاء عطلة رأس السنة في دبي والاستمتاع بطقس الشتاء الاستثنائي، وإلى جانب نجوم ريال مدريد وبرشلونة يتواجد أيضاً البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والإيطالي أليساندرو ديل بيرو الذين اختاروا قضاء بعض الأيام الإضافية في دانة الدنيا بعد حضورهم حفل دبي غلوب سوكر.

ونشر الكرواتي لوكا مودريتش بعض الصور على خاصية «ستوري» في إنستغرام وهو يحتفل بـ«الكريسماس» مع زوجته وأطفاله في أحد فنادق دبي، كما نشر البرازيلي رافينيا مجموعة من الصور وهو يستمتع بجولة بحرية في دبي وصور أخرى وهو يحتفل بـ«الكريسماس»، ونشر لاعب ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام المتوج بجائزة أفضل لاعب خط وسط وجائزة مارادونا في حفل دبي غلوب سوكر صوراً له على خاصية «ستوري» وهو يستمتع بإجازته في دبي ثم صوراً أخرى وهو يحتفل بجائزتيه.

ونشر سيف بالحصا صاحب حديقة «فيم بارك» مجموعة من الصور والفيديوهات لمختلف هؤلاء النجوم وهم يعانقون أو يداعبون بعض الحيوانات المفترسة والطيور النادرة، كما يامال نشر مقطع فيديو على خاصية «ستوري» في «إنستغرام» أثناء زيارته لمطعم الشيف التركي الشهير نصرت في دبي، وهو يتناول اللحم على طريقته الخاصة.