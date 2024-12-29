لويس جارسيا: لدينا رؤية لمستقبل «العنابي» رغم الخروج

أعلن لويس جارسيا، مدرب منتخب قطر بطل آسيا أن فريقه لديه رؤية للمستقبل رغم خروجه من كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، بعد تعادله 1-1 مع الكويت البلد المضيف، وقال في المؤتمر الصحافي: «خرجنا، ولكن لدينا رؤية للمستقبل، وفريقنا رائع، ونريد بناء جيل جديد، والحياة مستمرة، والكرة مستمرة، فعلنا كل شيء للفوز بالمباراة قاتلنا حتى آخر لحظة، لكن لم نستطع الفوز، فعلنا كل شيء وتمنينا الفوز، لكن روح اللاعبين الكويتيين كانت مرتفعة». واهتزت شباك المنتخب القطري من ركلة حرة قرب منطقة الجزاء في الدقيقة 74، سجلها محمد دحام، قبل أن يدرك محمد مونتاري التعادل في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهد الشوط الثاني إلغاء هدفين لمنتخب قطر، أولهما بضربة رأس من يوسف عبدالرزاق مستغلاً ركلة ركنية، لكنه أُلغي بداعي تعرض حارس المرمى للدفع، في حين كان التسلل سبب إلغاء هدف مونتاري في منتصف الشوط الثاني.

وحول تأثير إلغاء هدفين لقطر على النتيجة قال: «يجب عليك أن تكون مستعدا دائما ولا أعلم إن كان القرار صحيحا أم خطأ، لعبنا بمهاجمين أكثر، وكانت لدينا فرص عديدة، والروح القتالية كانت مهمة في المباراة».

تذيّلت قطر المجموعة الأولى دون أي فوز برصيد نقطتين، وهو نفس رصيد الإمارات، التي تفوقت في اللعب النظيف لكنهما ودعتا البطولة، وتصدرت عُمان المجموعة بتعادلها 1-1 مع الإمارات، برصيد خمس نقاط، متفوقة أيضاً باللعب النظيف على الكويت صاحبة المركز الثاني.