رشيد جابر: عمان قادر على الذهاب بعيداً في البطولة

أكد رشيد جابر مدرب منتخب عُمان، أن لاعبيه تأثروا بالمجهود الذي بذلوه خلال الأيام الماضية، لكنه أثنى على قدراتهم بعد التعادل 1-1 مع الإمارات، ليتأهل الفريق إلى قبل نهائي كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 26»، في صدارة المجموعة الأولى. وهيمن منتخب الإمارات على مجريات المباراة، خلال أغلب فترات الشوط الأول، ونجح في التقدم بهدف سجله يحيى الغساني في الدقيقة 20، ودخل منتخب عُمان تدريجياً في أجواء المباراة، وتمكن من إدراك التعادل قبل 11 دقيقة على نهاية المباراة، بفضل عبدالرحمن المشيفري.

جهود كبيرة

وقال رشيد جابر في المؤتمر الصحافي: حساسية المباراة والجهد المبذول خلال المواجهات السابقة، أثر على مستوانا، لاعبونا استشعروا المسؤولية، وعادوا في اللقاء، لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وقادرون على الذهاب بعيداً في البطولة.

وتأهل منتخب عُمان في صدارة المجموعة الأولى، برصيد خمس نقاط، متفوقاً في اللعب النظيف على الكويت، التي حصدت خمس نقاط أيضاً، بعد تعادلها 1-1 مع قطر. وفي قبل النهائي، يواجه منتخب عُمان شقيقه المنتخب السعودي، بينما تواجه البحرين المتصدرة بست نقاط صاحب الأرض منتخب الكويت.