الزمالك يبدأ تصحيح المسار تحت قيادة البلجيكي فيريرا

أعلن نادي الزمالك المصري، أول من أمس، تعاقده مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، في خطوة تعكس رغبة النادي في تصحيح المسار، بعد موسمين مرا بسلسلة من الخيبات المتتالية، غاب خلالهما الفريق عن منصات التتويج المحلية باستثناء لقب كأس مصر الأخير، إلى جانب الفشل في التأهل إلى البطولات القارية الكبرى التي طالما اعتاد النادي الظهور فيها.

ويمتلك فيريرا سيرة تدريبية تجمع بين الخبرة الأوروبية والحضور العربي، إذ قاد فرقاً أوروبية أبرزها ستاندارد لييج ودارينج بروكسل في بلجيكا، وحقق مع ستاندارد لييج لقب كأس بلجيكا، كما خاض تجربة مع أمونيا في قبرص، إلى جانب ذلك، صنع لنفسه مكانة في الملاعب العربية من خلال قيادته لفريقي الفتح والرياض في السعودية.

وجاء فيريرا إلى القلعة البيضاء في توقيت بالغ الصعوبة، إذ يقف الزمالك حالياً أمام مرحلة تتطلب إعادة بناء شاملة، على صعيد الهوية الكروية والنهج التكتيكي.. ويأمل جمهور النادي أن يكون المدرب البلجيكي هو الشخصية القادرة على قيادة هذا التحول، من خلال مشروع تدريبي متكامل، يعتمد على الانضباط التكتيكي والمرونة الهجومية، ويأخذ في اعتباره إمكانيات الفريق الحالية ومتطلبات المنافسة محلياً وقارياً.

وفي ظل الضغوط الجماهيرية الكبيرة والتطلعات العالية، تبدو مهمة فيريرا مزدوجة.. وهي إعادة ترتيب البيت من الداخل، واستعادة الثقة المفقودة على أرض الملعب، وهو ما يتطلب منه قدرة استثنائية على قراءة واقع الفريق وتوظيف لاعبيه بالشكل الأمثل، بعيداً عن الصدامات أو المغامرات غير المحسوبة.