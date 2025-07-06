الجزيرة يجدد الثقة في «عموتة» ويفتح ملف التعاقدات

جدد مجلس إدارة نادي الجزيرة الثقة في المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، للموسم الثاني على التوالي، وظهر ذلك من خلال إشرافه على قيادة «فخر أبوظبي» في فترة الإعداد الحالية والتي بدأها النادي قبل عدة أيام، وينتظر أن تكون الإدارة قد فتحت ملف التعاقدات الصيفية لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وسبق تواجد عموتة على رأس الجهاز الفني في التدريبات، أنباء سابقة تحدثت عن رحيله قبل نهاية فترة تعاقده التي تبقت لها عام، وتكليف مدرب جديد لتولي المهمة في الموسم الحالي، على خلفية عدم رضاء جزء كبير من القاعدة الجماهيرية للنادي عن المستوى والنتائج التي حققها الفريق في الموسم الماضي، على الرغم من نجاح عموتة في إحراز كأس الرابطة الذي أعاد الجزيرة إلى منصات التتويج بعد فترة من الغياب.

لكن نتائج الفريق في بطولة الدوري، جاءت أقل من الطموحات، بعد أن احتل المركز السابع برصيد 37 نقطة، نالها بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 وخسارة 9 مواجهات، كما استقبلت شباكه 40 هدفاً مقابل إحراز 45 هدفاً، في الوقت الذي كان يسعى فيه «فخر أبوظبي» إلى مركز أفضل، وينتظر جمهوره عودته مرة أخرى إلى معانقة لقب بطولة الدوري.

ويعمل الحسين عموتة الذي يمتلك سيرة ذاتية جيدة، جعلت الجزيرة يتعاقد معه في أغسطس من العام الماضي، على تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد والظهور بمستوى أفضل، ليكون على قدر التحدي الذي ينتظره والثقة التي حظي بها من قبل إدارة النادي، خاصة أنه يدرك أن تراجع النتائج قد يعجل برحيله بعد انطلاق مشوار الموسم التنافسي.

وفي السياق نفسه، فتحت إدارة النادي ملف التعاقدات، حيث أكدت وسائل أعلام مصرية، أن نادي بيراميدز المصري تلقى عرضاً بقيمة 3 ملايين دولار من نادي الجزيرة للتعاقد مع إبراهيم عادل الجناح الأيسر في وجود منافسة من قبل نادي الوصل، مع وجود مفاوضات مع عدد من الوجوه الجديدة لسد النقص، بعد أن ارتفع عدد اللاعبين الذين غادروا النادي إلى 6 عناصر، وكانت البداية بانتقال عبد الله إدريس وزايد سلطان إلى «النصر»، وعبد الرحمن العامري إلى «البطائح»، ومؤخراً انضم أحمد فوزي إلى «بني ياس»، ووقع زايد العامري في كشوفات «الظفرة»، إضافة إلى رحيل الفرنسي نيسكينز كيبانو بنهاية عقده، وغاب الجزيرة وحيداً عن إبرام الصفقات وسط أندية المحترفين، واكتفى حتى الآن بتجديد تعاقده مع علي خصيف قائد الفريق لمدة موسم.

على جانب آخر، واصل الجزيرة المرحلة الأولى من التحضيرات بعد إجراء الفحوصات الطبية، وتتواصل التدريبات يومياً حتى موعد سفر بعثة الفريق إلى معسكر إسبانيا يوم 13 الجاري، والذي يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية، قبل عودة البعثة إلى الدولة والمقرر لها يوم 4 أغسطس المقبل.