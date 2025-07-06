الهلال في مونديال الأندية.. مشوار «فاق التوقعات»

انتهت مغامرة فريق الهلال السعودي في مونديال الأندية لكرة القدم عند الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام فلوميننسي البرازيلي 1 - 2، أول من أمس، على ملعب كامبينغ وورلد في أورلاندو، فيما حجز تشلسي الإنجليزي مقعده في المربع الذهبي إثر فوزه على بالميراس البرازيلي 2 - 1، وسيلعب فلوميننسي نصف النهائي مع تشلسي الإنجليزي، في الثامن من يوليو على ملعب ميتلايف في نيويورك.

وودع الهلال، الذي حقق مفاجأة مدوية بإسقاطه مانشستر سيتي الإنجليزي 4 - 3، بعد التمديد في ثمن النهائي، المسابقة بعدما سجل مارتينيلي «40»، والبديل هيركوليس بيريرا «70» هدفي فلوميننسي مقابل هدف من البرازيلي ماركوس ليوناردو «51».

وكان الهلال حقق مفاجأة كبيرة بإسقاطه سيتي في ثمن النهائي، الذي تأهل إليه عقب حلوله وصيفاً في مجموعته إثر تعادلين مع ريال مدريد الإسباني «1 - 1»، وسالزبورغ النمساوي «0 - 0»، وفوز على باتشوكا المكسيكي «2 - 0» وحجز الفريق البرازيلي أولى بطاقات نصف النهائي.