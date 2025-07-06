الوحدة يغادر إلى ألمانيا ويخوض 5 مباريات ودية

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة إلى ألمانيا، أمس، لإقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والذي يستمر حتى 30 من الشهر الجاري، ويخوض خلاله «العنابي» 5 مباريات ودية. ترأس البعثة سعيد مبارك، عضو مجلس الإدارة، وضمت البعثة أعضاء الجهازين الفني والإداري بجانب 23 لاعباً.

وقبل المغادرة حرص مجلس الإدارة على عقد اجتماع موسع مع أعضاء البعثة، ناقش أهداف المعسكر، وضرورة تحقيق الفائدة المطلوبة منه لتحقيق الأهداف في الموسم الكروي الجديد، وأكدت الإدارة توفير كل سبل الدعم للفريق، الذي يسعى إلى بلوغ منصات التتويج. وكان الوحدة قد بدأ تحضيراته بإجراء الفحوصات الطبية، يوم الأربعاء الماضي، والانتظام في التجمع الداخلي، يوم الجمعة الماضي، وأطلق صافرة البداية، بواسطة البرتغالي خوسيه مورايس، المدير الفني، الذي تعاقد معه النادي مؤخراً.

ويقام المعسكر الخارجي في مدينة ريدن الألمانية، وتتضمن فترة التحضير سلسلة من التدريبات على الملعب، وصالة الجمانيزيوم مع خوض 5 مباريات ودية لم يكشف عنها النادي، على أن يتواصل الإعداد في المرحلة الثالثة والأخيرة بعد العودة من ألمانيا، تأهباً لمواجهات الموسم التنافسي، الذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل.